CS CAMPITELLI (FDI) SU VIA VERDE

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - chiude un passaggio fondamentale"
"Accogliamo con favore il fatto che, dopo anni di ritardi e immobilismo, la
Provincia di Chieti sia finalmente riuscita a concludere gli espropri
passaggio importante che arriva grazie a un lavoro costante e concreto
portato avanti dalla Regione Abruzzo, sin dal primo insediamento del
governo Marsilio, che ha investito risorse enormi nella riqualificazione,
nella tutela e nello sviluppo di questa infrastruttura strategica per tutto
il territorio. Dalla valorizzazione dei trabocchi — la cui legge regionale
è oggi all'attenzione del Parlamento nazionale per diventare modello
estendibile — fino alla grande vetrina internazionale rappresentata dalla
partenza del Giro d'Italia dall'Abruzzo, passando per il Progetto Speciale
Territoriale (PST) della fascia costiera, uno strumento strategico di
pianificazione e sviluppo condiviso da tutti gli enti coinvolti, dai Comuni
alla Provincia fino alla Soprintendenza, nato per valorizzare in maniera
organica l'intera Costa dei Trabocchi. Un progetto che non riguarda
le ex stazioni ferroviarie, individuando una visione complessiva di
sviluppo turistico, paesaggistico ed economico capace di generare nuove
opportunità per le comunità locali, e per gli ultimi interventi normativi,
tra cui il mio emendamento sull'installazione di nuovi chioschi, che hanno
consentito ai Comuni di pianificare con maggiore rapidità ed efficacia,
eliminando gli ultimi ostacoli burocratici ancora presenti. Oggi i
risultati iniziano finalmente a vedersi. La Regione continuerà a fare la
propria parte e sarà al fianco del territorio, delle comunità locali, dei
significa creare sviluppo, occupazione e nuove opportunità non solo per la
Costa dei Trabocchi ma per tutta la Regione. È bene ricordare, inoltre, che
regionale di centrodestra guidato dal presidente Giovanni Chiodi,
attraverso i fondi FAS, a dimostrazione di una visione strategica che ha
consentito di trasformare un'infrastruttura dismessa in uno dei principali
attrattori turistici dell'Abruzzo. Per questo c'è davvero poco da
intestarsi meriti da parte di chi ha amministrato la Provincia negli ultimi
12 anni senza riuscire a completare passaggi fondamentali come quello degli
espropri". E' quanto dichiara il consigliere regionale delegato
all'Urbanistica e Paesaggio, Nicola Campitelli.
"Dall'ottobre del 2014 la Provincia di Chieti è amministrata dal Partito
Democratico – prosegue – e questo passaggio avrebbe potuto essere
completato molto prima. Vale la pena ricordare che il 13 marzo 2014,
durante l'amministrazione provinciale guidata da Enrico Di Giuseppantonio,
nella quale ricoprivo il ruolo di assessore provinciale all'Urbanistica,
venne sottoscritto il protocollo d'intesa tra Provincia e Rete Ferroviaria
di prelazione sulle stazioni. Si tratta, quindi, di un percorso avviato dal
centrodestra e che solo oggi giunge a compimento. Sono comunque contento
che il presidente della Provincia, Francesco Menna, possa esultare per
questo traguardo, ancor più perché è il frutto di un lavoro impostato anni
fa dal centrodestra. Dispiace però che cittadini, operatori e
amministratori abbiano dovuto attendere dodici anni per vedere
concretizzarsi un risultato che avrebbe potuto essere raggiunto molto
prima. Oggi celebriamo un risultato importante, ma resta il dato politico
di un ritardo che ha penalizzato il territorio e rallentato le opportunità
di sviluppo della Costa dei Trabocchi. La vera sfida – precisa Campitelli –
ora è mantenere questo standard di offerta, pulizia e sicurezza. Per
questo, se sarà necessario, siamo pronti anche a valutare la creazione di
un consorzio tra Regione, Provincia e Comuni, così da rendere ancora più
rapida ed efficiente la gestione operativa e lo sviluppo futuro
dell'opera", conclude.
Chieti, 1 giugno 2026