Agenzia regionale 557.26 Paolicelli su richiesta della Puglia la crisi dell’EVO approda in Commissione Politiche Agricole il 4 giugno

*Olivicoltura, su richiesta della Puglia la crisi dell'EVO approda in

Commissione Politiche Agricole il 4 giugno*

La crisi del mercato dell'olio extravergine di oliva sarà al centro della

prossima seduta della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle

Regioni prevista per il 4 giugno. Su richiesta della Regione Puglia,

condivisa con la Regione Calabria, il tema è stato inserito all'ordine del

giorno con il titolo "Crisi del mercato dell'olio extravergine di oliva.

Richiesta Regioni Puglia e Calabria".

L'iniziativa nasce dalla richiesta avanzata dall'assessore regionale

all'Agricoltura della Regione Puglia, *Francesco Paolicelli*, e

dall'assessore al ramo della Regione Calabria, *Gianluca Gallo*, al

presidente della Commissione Politiche Agricole, *Dario Bond*, per aprire

un confronto urgente sulla difficile fase che sta attraversando uno dei

comparti maggiormente strategici del sistema agroalimentare italiano.

Al centro della richiesta, le forti criticità economiche che stanno

investendo la filiera dell'EVO nazionale: il rallentamento delle vendite

registrato negli ultimi mesi, l'aumento delle giacenze nei magazzini, la

pressione crescente sui costi di produzione, la contrazione dei consumi e

le distorsioni del mercato che stanno mettendo in seria difficoltà imprese,

cooperative e frantoi.

La Regione Puglia ha inoltre sollecitato l'attivazione di un tavolo

nazionale di crisi con il Governo, finalizzato a individuare misure

straordinarie di sostegno e strumenti di valorizzazione dell'olio

extravergine italiano, rafforzando controlli, trasparenza e promozione del

prodotto sia sul mercato interno sia all'estero. Tra le richieste avanzate

anche interventi per favorire il consumo dell'EVO italiano nella grande

distribuzione e nel settore HoReCa, oltre alla possibilità di attivare

misure di stoccaggio privato per contribuire alla stabilizzazione del

mercato in vista della prossima campagna olivicola.

"Ringrazio il presidente della Commissione Politiche Agricole e tutti i

colleghi assessori per l'attenzione e la sensibilità dimostrate verso un

comparto che rappresenta identità, economia e occupazione per interi

*Paolicelli* –. La crisi che sta attraversando il settore olivicolo

richiede risposte rapide, condivise e concrete. Sono certo che, attraverso

un lavoro unitario tra Regioni e Governo, sapremo individuare strumenti

efficaci per sostenere imprese, cooperative e frantoi, difendere il valore

dell'olio extravergine italiano e garantire maggiore equilibrio e

prospettiva all'intera filiera".