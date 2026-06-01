Agenzia regionale 557.26 Paolicelli su richiesta della Puglia la crisi dell’EVO approda in Commissione Politiche Agricole il 4 giugno

(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - *Olivicoltura, su richiesta della Puglia la crisi dell'EVO approda in
Commissione Politiche Agricole il 4 giugno*
La crisi del mercato dell'olio extravergine di oliva sarà al centro della
prossima seduta della Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle
Regioni prevista per il 4 giugno. Su richiesta della Regione Puglia,
condivisa con la Regione Calabria, il tema è stato inserito all'ordine del
giorno con il titolo "Crisi del mercato dell'olio extravergine di oliva.
Richiesta Regioni Puglia e Calabria".
L'iniziativa nasce dalla richiesta avanzata dall'assessore regionale
all'Agricoltura della Regione Puglia, *Francesco Paolicelli*, e
dall'assessore al ramo della Regione Calabria, *Gianluca Gallo*, al
presidente della Commissione Politiche Agricole, *Dario Bond*, per aprire
un confronto urgente sulla difficile fase che sta attraversando uno dei
comparti maggiormente strategici del sistema agroalimentare italiano.
Al centro della richiesta, le forti criticità economiche che stanno
investendo la filiera dell'EVO nazionale: il rallentamento delle vendite
registrato negli ultimi mesi, l'aumento delle giacenze nei magazzini, la
pressione crescente sui costi di produzione, la contrazione dei consumi e
le distorsioni del mercato che stanno mettendo in seria difficoltà imprese,
cooperative e frantoi.
La Regione Puglia ha inoltre sollecitato l'attivazione di un tavolo
nazionale di crisi con il Governo, finalizzato a individuare misure
straordinarie di sostegno e strumenti di valorizzazione dell'olio
extravergine italiano, rafforzando controlli, trasparenza e promozione del
prodotto sia sul mercato interno sia all'estero. Tra le richieste avanzate
anche interventi per favorire il consumo dell'EVO italiano nella grande
distribuzione e nel settore HoReCa, oltre alla possibilità di attivare
misure di stoccaggio privato per contribuire alla stabilizzazione del
mercato in vista della prossima campagna olivicola.
"Ringrazio il presidente della Commissione Politiche Agricole e tutti i
colleghi assessori per l'attenzione e la sensibilità dimostrate verso un
comparto che rappresenta identità, economia e occupazione per interi
*Paolicelli* –. La crisi che sta attraversando il settore olivicolo
richiede risposte rapide, condivise e concrete. Sono certo che, attraverso
un lavoro unitario tra Regioni e Governo, sapremo individuare strumenti
efficaci per sostenere imprese, cooperative e frantoi, difendere il valore
dell'olio extravergine italiano e garantire maggiore equilibrio e
prospettiva all'intera filiera".