(AGENPARL) - Roma, 1 Giugno 2026 - Piacenza, 1 giugno 2026
*Oggetto: **"Al centro le persone", le foto vincitrici della 3° edizione
del contest*
annunceranno le cinque foto vincitrici del contest "Al centro le persone",
promosso dalla Cabina di regia che unisce il Comune di Piacenza alle
associazioni di categoria – Confcommercio, Confesercenti e Cna – e
all'associazione Vita in Centro, i cui rappresentanti parteciperanno
coordinamento operativo.
Gli organi di informazione sono vivamente invitati a partecipare.