Ricostruzione post sisma, si insedia la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione

Fiorentino: “Condivisione delle buone pratiche e strumenti comuni essenziali

per rafforzare efficienza e capacità attuativa”

Si è insediata oggi la Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, organismo finalizzato a rafforzare il coordinamento tra le diverse gestioni commissariali impegnate nei processi di ricostruzione post-sisma e post-calamità sul territorio nazionale, nonché a promuovere la condivisione di dati, informazioni e buone pratiche. La riunione, convocata a Palazzo Chigi dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Sen. Nello Musumeci, e presieduta dal Capo di Gabinetto Riccardo Rigillo e dal Capo Dipartimento Casa Italia, Cons. Luigi Ferrara, ha visto la partecipazione di tutti i Commissari straordinari e delle strutture coinvolte nei processi di ricostruzione e gestione emergenziale.

Nel corso dei lavori sono stati affrontati i principali temi connessi alla governance della ricostruzione, dall’assegnazione delle risorse all’incremento dei contributi per gli interventi, fino alla definizione di strumenti condivisi, tra cui una piattaforma unica per le ricostruzioni e modelli comuni di monitoraggio e tracciabilità.

Tra gli obiettivi condivisi figurano il rafforzamento della cooperazione istituzionale tra le diverse strutture commissariali, l’armonizzazione delle procedure amministrative e la valorizzazione di metodologie operative comuni, nella prospettiva di rendere più efficaci e coordinati i processi attuativi.

“La Conferenza dei Commissari rappresenta un passaggio importante nel percorso di consolidamento di una governance sempre più integrata ed efficace dei processi di ricostruzione – ha dichiarato il Coordinatore della Struttura di missione sisma 2009, Cons. Mario Fiorentino – La riunione di insediamento ha costituito un momento istituzionale di particolare rilievo, favorendo un confronto concreto tra esperienze territoriali differenti ma accomunate dalla medesima responsabilità verso le comunità colpite. Particolarmente significativo il lavoro avviato sui temi della condivisione delle buone pratiche, della piattaforma unica per le ricostruzioni e della programmazione delle risorse future: strumenti essenziali per rafforzare efficienza, trasparenza e capacità attuativa. Il confronto costante tra le diverse esperienze commissariali consente inoltre di valorizzare competenze e modelli amministrativi maturati in questi anni, rafforzando la capacità istituzionale di accompagnare i territori nella fase conclusiva della ricostruzione e nelle prospettive di sviluppo futuro”.

L’insediamento della Conferenza rappresenta un passaggio significativo verso un modello più integrato di governance della ricostruzione orientato alla centralità del coordinamento tra amministrazioni centrali, enti territoriali e strutture tecniche coinvolte nei processi ricostruttivi, nella consapevolezza che il completamento degli interventi richieda strumenti condivisi, monitoraggio continuo e capacità di programmazione sempre più efficaci.