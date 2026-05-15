Montecitorio 7 La settimana alla Camera

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 -
Decreto-legge “carburanti”, approvazione definitiva – Approvata la delega al Governo per il riordino della polizia locale
Strategia nazionale delle aree interne, approvata mozione
- Lunedì11maggioLa Camera ha svolto la discussione sulle linee generali del disegno di legge: S. 1845 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali (Approvato dal Senato) (C. 2890).Successivamente si è svolta la discussione sulle linee generali del disegno di legge: “Delega al Governo per la riforma dell’ordinamento forense” (C. 2629-A) e delle abbinate proposte di legge: D’Orso ed altri, Gribaudo; D’Orso ed altri; Calderone e Patriarca; Pittalis ed altri; Dori (C. 594-735-751-867-2432-2633) e del testo unificato delle proposte di legge: Loizzo ed altri; Quartini ed altri; Girelli ed altri: Disposizioni in materia di terapie digitali (C. 1208-2095-2220-A).Inoltre, la Camera ha svolto la discussione sulle linee generali della proposta di legge costituzionale: S. 427-731-888-891 – D’iniziativa dei senatori: Iannone ed altri; Marton ed altri; Parrini ed altri; De Cristofaro e Magni: “Modifica all’articolo 24 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reato” (Approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dal Senato) (C. 2197) e delle abbinate proposte di legge costituzionale Cirielli (C. 286) e Zanella (C.1312), nonché della proposta di legge: Enrico Costa e Matone: “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento” (C. 632-A) e dell’abbinata proposta di legge: Matone ed altri (C. 2328).
- Martedì12maggioLa Camera ha respinto, previa discussione, la questione pregiudiziale Carotenuto, Scotto, Mari ed altri n. 1, riferita al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale (C. 2911).Successivamente la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 1845 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali (C. 2890).
- Mercoledì13maggioLa Camera ha esaminato le mozioni sul rilancio della strategia nazionale delle aree interne e ha respinto con distinte votazioni le mozioni Ruffino ed altri n. 1-00534 (Nuova formulazione) e Sarracino, Alifano, Zaratti, Del Barba, Magi ed altri n. 1-00568 e ha approvato la mozione Mantovani, Giglio Vigna, Pella, Romano ed altri n. 1-00571.Alla ripresa pomeridiana della seduta è proseguito l’esame del disegno di legge: “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale” (A.C. 1716-A) e delle abbinate proposte di legge: Bordonali ed altri; Rampelli ed altri; Deborah Bergamini e Paolo Emilio Russo; Paolo Emilio Russo; Caramiello ed altri (C. 125-600-875-1727-1862). QUESTION TIME Alle ore 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, trasmesse in diretta televisiva, sui seguenti argomenti:iniziative in merito all’assegnazione delle risorse a favore degli enti locali per opere compensative connesse alla realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (Ruffino – AZ-PER-RE); iniziative per l’introduzione di un meccanismo di indicizzazione dei parametri Irpef al fine di contenere il cosiddetto drenaggio fiscale (Guerra – PD-IDP); intendimenti in ordine agli impegni assunti a livello europeo e internazionale in materia di spese per la difesa, alla luce del peggioramento del quadro macroeconomico (Alifano – M5S); chiarimenti in merito all’esenzione Imu per le scuole paritarie, al fine di favorirne un’applicazione omogenea sul territorio nazionale (Gusmeroli – LEGA); iniziative volte a garantire l’accesso alla cosiddetta isopensione ai lavoratori in regime pensionistico interamente contributivo (Tenerini – FI-PPE); iniziative normative volte a scongiurare disparità di trattamento ai danni di lavoratori in regime pensionistico misto per l’accesso alla pensione di vecchiaia al compimento di 71 anni (Della Vedova – MISTO-+EUROPA); iniziative relative ai finanziamenti e ai controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Mari – AVS); elementi in merito agli intendimenti del Governo con riferimento al cosiddetto salario giusto e alle connesse prospettive in termini di contrasto al lavoro povero (Bignami – FDI); chiarimenti in merito agli effetti del decreto-legge n. 62 del 2026, con riferimento agli obiettivi di un salario giusto e dell’adeguamento delle retribuzioni al costo della vita (Lupi – NM(N-C-U-I)M-CP); chiarimenti in merito ai rischi di diffusione dell’Hantavirus in Italia e all’efficacia del nuovo piano pandemico e del Servizio sanitario nazionale rispetto alla possibile evoluzione dei contagi (Boschi – IV-C-RE).Per il Governo sono intervenuti: il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini; il Ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti; la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone; il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.
- Giovedì14maggioLa Camera ha approvato il disegno di legge “Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale” (C. 1716-A) e delle abbinate proposte di legge: Bordonali ed altri; Rampelli ed altri; Deborah Bergamini e Paolo Emilio Russo; Paolo Emilio Russo; Caramiello ed altri (C. 125-600-875-1727-1862). Il provvedimento passa all’esame dell’altro ramo del Parlamento.Successivamente, ha respinto, previa discussione, le questioni pregiudiziali Braga ed altri n. 1, Grimaldi ed altri n. 2 e Santillo ed altri n. 3 riferite al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa (C. 2920).
- Venerdi15maggio INTERPELLANZE URGENTILa Camera ha svolto interpellanze urgenti sui seguenti argomenti:Iniziative normative in ordine alla disciplina dei termini per le impugnazioni nel processo penale e nei procedimenti di prevenzione (Tommaso Antonino Calderone – FI-PPE); Chiarimenti e iniziative in ordine alla riforma della sanità militare, con particolare riferimento al coinvolgimento di poliambulatori privati e alla trasparenza nell’impiego delle risorse pubbliche (Marianna Ricciardi – M5S); Elementi e iniziative in ordine all’impiego di personale sanitario reclutato tramite cooperative o soggetti esterni presso l’ospedale San Raffaele di Milano e nelle strutture private accreditate (Marianna Ricciardi – M5S);Per il Governo è intervenuto il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Alberto Balboni.