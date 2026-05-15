Chiese aperte per valorizzare il patrimonio culturale

(AGENPARL) - Roma, 15 Maggio 2026 - L'iniziativa dell'Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Diocesi Conversano-Monopoli
Dal 1° giugno al 30 settembre 2026 torna il progetto "Chiese Aperte" al fine di valorizzare e rendere fruibile al pubblico il ricco patrimonio religioso e storico-artistico del centro cittadino.
L'iniziativa nasce da un modello virtuoso di collaborazione tra istituzioni civili e comunità ecclesiastiche, con l'obiettivo di potenziare l'offerta culturale e turistica della città e favorire un dialogo tra fede, arte e territorio.
Durante il periodo estivo, sarà possibile visitare sette chiese del centro storico , che apriranno regolarmente le proprie porte al pubblico con ingresso libero .
La Basilica Cattedrale sarà aperta tutti i giorni dalle 8:00 del mattino fino alle 21:00 , per un totale di ben 13 ore di apertura quotidiana, la più ampia tra tutti i luoghi coinvolti.
Le altre chiese, Purgatorio , Santa Teresa , San Leonardo , Santa Maria Amalfitana , San Francesco d'Assisi e Chiesa di San Domenico saranno visitabili ogni giorno dalle 17:00 alle 21:00 .