(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Comunicato
stampa n. 9.219
Patto locale per la
lettura, pubblicato l'avviso per nuovi partner
Benevento, 14
maggio 2026 – L'assessore alla
Cultura Antonella Tartaglia Polcini rende noto che è stato pubblicato l'avviso
pubblico per la manifestazione d'interesse
"Patto locale per la lettura della Città di Benevento – Integrazione alla
sottoscrizione per nuovi partner. Anno 2026".
I
soggetti interessati possono presentare la domanda di partecipazione al VII
Settore Servizio Cultura Biblioteca- Politiche Giovanili ai seguenti indirizzi:
; .
La
ricezione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30 giugno 2026. Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere
L'avviso e la domanda di partecipazione sono
scaricabili al seguente link: