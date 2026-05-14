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Campania

Patto locale per la lettura, pubblicato l’avviso per nuovi partner

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 14 Maggio 2026 - Comunicato
stampa n. 9.219

 

Patto locale per la
lettura, pubblicato l'avviso per nuovi partner

 

Benevento, 14
maggio 2026 – L'assessore alla
Cultura Antonella Tartaglia Polcini rende noto che è stato pubblicato l'avviso
pubblico  per la manifestazione d'interesse
"Patto locale per la lettura della Città di Benevento – Integrazione alla
sottoscrizione per nuovi partner. Anno 2026".

 

I
soggetti interessati possono presentare la domanda di partecipazione al VII
Settore Servizio Cultura Biblioteca- Politiche Giovanili ai seguenti indirizzi:
; .

 

La
ricezione delle domande dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30 giugno 2026. Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere

 

L'avviso e la domanda di partecipazione sono
scaricabili al seguente link:

 

(AGENPARL)
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