Close Menu
Trending
mercoledì 13 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Cina

Trump a Pechino: il summit della debolezza. “Cina in una posizione molto più forte”

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Dietro l’accoglienza formale e i sorrisi di facciata, il viaggio di Donald Trump in Cina rivela una realtà diplomatica inedita: per la prima volta, Washington si presenta al tavolo in una posizione di evidente svantaggio strategico. Mentre il Presidente americano cerca di proiettare un’immagine di forza, i fatti sul campo raccontano una storia diversa.

La debolezza negoziale americana

Il peso del conflitto in Iran e la pressione dell’inflazione interna hanno ridotto i margini di manovra della Casa Bianca. Trump ha bisogno della Cina per gestire due crisi parallele che minacciano la sua stabilità politica:

  • Lo sblocco di Hormuz: Gli Stati Uniti sono costretti a chiedere la mediazione di Xi Jinping per garantire la sicurezza marittima in uno stretto che Washington non riesce più a controllare autonomamente.
  • Dipendenza industriale: La necessità di garantire flussi costanti di materie prime cinesi per i settori della difesa e della tecnologia avanzata agisce come un freno a mano sulle ambizioni di scontro commerciale del Tycoon.

Taiwan e la linea rossa di Xi

La dirigenza cinese ha ribadito che la questione di Taiwan rimane il limite invalicabile. Il timore degli analisti americani è che Trump, pur di ottenere un successo immediato sull’Iran o sui dazi, possa concedere a Pechino vantaggi strategici a lungo termine sulla sovranità dell’isola.

Un nuovo ordine globale

Il segnale che arriva da Pechino è chiaro: l’illusione di poter piegare la Cina con la sola retorica è tramontata. L’amministrazione americana si trova ora a dover negoziare con un partner che si sente sufficientemente sicuro da poter respingere gran parte delle richieste di Washington, consolidando invece la propria influenza attraverso l’asse con l’Iran e il Pakistan.

https://apnews.com/article/trump-xi-china-trip-arrival-353c768987542843e2033aa684266879

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl