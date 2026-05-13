Trump a Pechino: il summit della debolezza. “Cina in una posizione molto più forte”

(AGENPARL) - Roma, 13 Maggio 2026 - Dietro l’accoglienza formale e i sorrisi di facciata, il viaggio di Donald Trump in Cina rivela una realtà diplomatica inedita: per la prima volta, Washington si presenta al tavolo in una posizione di evidente svantaggio strategico. Mentre il Presidente americano cerca di proiettare un’immagine di forza, i fatti sul campo raccontano una storia diversa.
La debolezza negoziale americana
Il peso del conflitto in Iran e la pressione dell’inflazione interna hanno ridotto i margini di manovra della Casa Bianca. Trump ha bisogno della Cina per gestire due crisi parallele che minacciano la sua stabilità politica:
- Lo sblocco di Hormuz: Gli Stati Uniti sono costretti a chiedere la mediazione di Xi Jinping per garantire la sicurezza marittima in uno stretto che Washington non riesce più a controllare autonomamente.
- Dipendenza industriale: La necessità di garantire flussi costanti di materie prime cinesi per i settori della difesa e della tecnologia avanzata agisce come un freno a mano sulle ambizioni di scontro commerciale del Tycoon.
Taiwan e la linea rossa di Xi
La dirigenza cinese ha ribadito che la questione di Taiwan rimane il limite invalicabile. Il timore degli analisti americani è che Trump, pur di ottenere un successo immediato sull’Iran o sui dazi, possa concedere a Pechino vantaggi strategici a lungo termine sulla sovranità dell’isola.
Un nuovo ordine globale
Il segnale che arriva da Pechino è chiaro: l’illusione di poter piegare la Cina con la sola retorica è tramontata. L’amministrazione americana si trova ora a dover negoziare con un partner che si sente sufficientemente sicuro da poter respingere gran parte delle richieste di Washington, consolidando invece la propria influenza attraverso l’asse con l’Iran e il Pakistan.
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