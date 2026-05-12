Close Menu
Trending
mercoledì 13 Maggio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Medio Oriente

Papa Leone XIV assegna l’Ordine di Pio IX all’ambasciatore iraniano Mokhtari

Sabrina PanarelloBy Updated:Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - In un gesto diplomatico di altissimo valore simbolico, Papa Leone XIV ha conferito l’Ordine Piano (di Pio IX), la massima onorificenza diplomatica della Santa Sede, a Mohammad Hossein Mokhtari, Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran presso il Vaticano.

Il riconoscimento e la posizione del Pontefice

L’onorificenza viene tradizionalmente riservata a personalità che si sono distinte nel rafforzamento delle relazioni diplomatiche e nella promozione della pace. Secondo quanto riportato dall’agenzia MNA, il conferimento giunge in un momento di estrema tensione internazionale e segue la ferma condanna espressa dal Santo Padre nei confronti delle operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele contro il territorio iraniano.

Un asse per il dialogo

Il premio sottolinea il ruolo cruciale svolto dalla diplomazia iraniana in Vaticano nel promuovere messaggi di giustizia e opposizione al conflitto. La Santa Sede, attraverso questo gesto, sembra voler rafforzare un canale di comunicazione privilegiato con Teheran, ponendosi come interlocutore terzo rispetto allo scontro frontale tra la Repubblica Islamica e l’amministrazione Trump.

https://en.mehrnews.com/news/244466/Pope-awards-Vatican-s-highest-diplomatic-honor-to-Iran-envoy

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl