Papa Leone XIV assegna l’Ordine di Pio IX all’ambasciatore iraniano Mokhtari

(AGENPARL) - Roma, 12 Maggio 2026 - In un gesto diplomatico di altissimo valore simbolico, Papa Leone XIV ha conferito l’Ordine Piano (di Pio IX), la massima onorificenza diplomatica della Santa Sede, a Mohammad Hossein Mokhtari, Ambasciatore della Repubblica Islamica dell’Iran presso il Vaticano.
Il riconoscimento e la posizione del Pontefice
L’onorificenza viene tradizionalmente riservata a personalità che si sono distinte nel rafforzamento delle relazioni diplomatiche e nella promozione della pace. Secondo quanto riportato dall’agenzia MNA, il conferimento giunge in un momento di estrema tensione internazionale e segue la ferma condanna espressa dal Santo Padre nei confronti delle operazioni militari condotte da Stati Uniti e Israele contro il territorio iraniano.
Un asse per il dialogo
Il premio sottolinea il ruolo cruciale svolto dalla diplomazia iraniana in Vaticano nel promuovere messaggi di giustizia e opposizione al conflitto. La Santa Sede, attraverso questo gesto, sembra voler rafforzare un canale di comunicazione privilegiato con Teheran, ponendosi come interlocutore terzo rispetto allo scontro frontale tra la Repubblica Islamica e l’amministrazione Trump.
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