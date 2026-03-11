Close Menu
Trending
mercoledì 11 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

Da Cdm ok a Finanziaria e Bilancio, Schifani: «Decisione certifica percorso virtuoso dei conti in Sicilia»

By Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Da Cdm ok a Finanziaria e Bilancio, Schifani: «Decisione certifica percorso virtuoso dei conti in Sicilia»
«La decisione del Consiglio dei ministri di non impugnare, per il secondo anno consecutivo, la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2026-2028 della Regione Siciliana conferma il percorso virtuoso intrapreso dal mio governo nella gestione dell’equilibrio dei conti pubblici e riconosce il rigoroso controllo che abbiamo esercitato sulla legittimità della legislazione finanziaria. Si tratta inoltre della terza manovra consecutiva approvata senza fare ricorso all’esercizio provvisorio: una netta inversione di tendenza rispetto a pochi anni fa, che dimostra l’impegno portato avanti dal mio governo attraverso una forte politica di sviluppo e investimenti mirati. Azioni riconosciute anche dalle principali agenzie di rating internazionali, che hanno prodotto una crescita del Pil superiore alla media nazionale, rafforzato la solidità dei conti pubblici e restituito credibilità finanziaria alla Sicilia. Con questo via libera possiamo proseguire nell’attuazione di norme fondamentali per lo sviluppo dell’isola, come la decontribuzione per le assunzioni e il South working, per le quali abbiamo previsto un investimento di 600 milioni di euro fino al 2028. Norme sulle quali gli uffici erano già al lavoro per garantire la loro rapida attuazione. In particolare, per rendere ancora più efficace l’effetto della decontribuzione abbiamo avviato contatti con il dipartimento per gli Affari europei della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli uffici della Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea, con l’obiettivo di superare il massimale del regime de minimis di 300 mila euro per azienda nel triennio e ampliare così in modo significativo l’impatto economico dell’intervento sul territorio regionale».
Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.
gc/sl
————————–
Ufficio Stampa e Documentazione
Regione Siciliana

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl