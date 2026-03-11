Close Menu
Comunicato stampa: “Cervia” nella mostra fotografica del fotografo cervese Bruno Sbrighi dal 19 marzo a Santarcangelo di Romagna.

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Comunicato stampa
Il tempo in uno scatto.
Cervia nella mostra fotografica del fotografo cervese Bruno Sbrighi, dal 19 marzo a
Santarcangelo di Romagna
Il 19 marzo alle ore 18 inaugura la nuova mostra fotografica del fotografo Bruno Sbrighi
al Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore” di Santarcangelo di Romagna.
Fotografo di scena, Bruno Sbrighi ha attraversato il cinema italiano con il suo tocco discreto,
cogliendo l’anima nascosta dietro ogni gesto. La mostra offrirà una sintesi della sua lunga
carriera: attraverso una serie di foto cartacee ed una video-raccolta di oltre 150 fotografie,
Sbrighi ci porta alla scoperta dei set dei film che ha immortalato, diversi dei quali hanno come
protagonista la sua Cervia.
Bruno Sbrighi inizia la sua professione come fotografo di moda negli anni ‘60 a Parigi, gli
anni seguenti lavora a Berlino come fotoreporter. Tornato in Italia, nei primi anni ‘70 si dedica
alla sua grande passione: il cinema. Ha seguito oltre ottanta film e i suoi scatti raccontano
storie intense e autentiche, set cinematografici, volti di attori.
Tra gli incontri più significativi, quello con il regista Marcello Aliprandi (al quale è intitolato il
Centro visite salina), autore, tra gli altri, del film La ragazza di latta (1970), della miniserie
Quando ancora non c’erano i Beatles (1988) e del film Soldato ignoto (1995), ambientati a
Cervia.
Non poteva esserci set più adatto di quello scelto per la sua nuova mostra, la Valigia
dell’Attore, il centro di cinema e teatro a Santarcangelo di Romagna, fondato dall’attore e
regista Samuele Sbrighi, figlio di Bruno.
La mostra sarà visitabile nei giorni di apertura del centro di cinema e teatro “La Valigia
Cervia, 11 marzo 2026

