(ARC) Universit: Rosolen, mensa temporanea garantisce servizio essenziale

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Trieste, 11 mar – “Dopo tanti anni di attivit?, la mensa
centrale dell’Universit? di Trieste ha bisogno di essere
riqualificata e chiuder? per dieci mesi a partire da fine luglio.
Sono previsti lavori per 2 milioni e 550 mila euro per offrire un
servizio migliore alla comunit? dell’Ateneo. Risorse
significative garantite dalla Regione attraverso l’Ardis,
l’Agenzia regionale per il diritto allo studio. Per ridurre al
minimo i disagi ? prevista l’installazione di una struttura
temporanea, che entrer? in funzione a settembre, in grado di
garantire lo stesso numero di posti a sedere della sede attuale
per gli studenti e per il personale dell’Universit?”.
Lo ha reso noto l’assessore all’Universit? Alessia Rosolen che
oggi in Regione ha incontrato la rettrice dell’Ateneo giuliano
Donata Vianelli, i vertici dell’Ardis e i rappresentanti del
Consiglio degli studenti.
“Questa importante soluzione – ha spiegato Rosolen – ? frutto di
lunghe e costanti interlocuzioni con l’Universit? di Trieste e
con gli studenti che punta a garantire servizi di qualit? sempre
maggiore ai propri iscritti”.
La mensa temporanea, su due piani, sar? posizionata all’interno
del campus di piazzale Europa nell’area dove attualmente si trova
il campo per la pallacanestro.
Saranno allestiti anche un punto “take-away” per pasti freddi su
prenotazione posto tra la Casa degli studenti E3 e la mensa
centrale e uno spazio colazioni individuato all’interno
dell’Auditorium dell’E3. Il costo complessivo per la struttura
sostitutiva, anche questo garantito dalla Regione, ? di 1 milione
e 850 mila euro.
“I lavori – ha riferito Rosolen – dureranno dieci mesi. Tutti gli
attori coinvolti stanno operando per migliorare un servizio
essenziale come quello della mensa. Siamo certi – ha concluso
l’esponente della Giunta Fedriga – che gli studenti e il
personale dell’Universit? di Trieste troveranno questa struttura
temporanea adeguata alle proprie esigenze”.
ARC/TOF/pph
111802 MAR 26
(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 Trieste, 11 mar – “Dopo tanti anni di attivit?, la mensa