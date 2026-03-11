Close Menu
(ACON) ISLAM. CALLIGARIS (LEGA): DA M5S CENSURA IDEOLOGICA EVENTO CULTURALE

(AGENPARL) – Wed 11 March 2026 (ACON) Trieste, 11 mar – “Ancora una volta il Movimento 5
Stelle dimostra quanto sia distante dalla realt? e dal dibattito
vero che attraversa la societ?”. Lo afferma, in una nota, il
capogruppo della Lega in Consiglio regionale Antonio Calligaris,
replicando alle critiche della consigliera Rosaria Capozzi sul
festival GeoGrafie di Monfalcone.
“? paradossale che si arrivi ad attaccare una manifestazione
culturale perch? ospita la presentazione di un libro con
posizioni critiche o non allineate. La cultura dovrebbe essere
luogo di confronto e pluralismo, non terreno di censura
ideologica”.
“Trasformare un festival come GeoGrafie in una polemica politica
solo perch? non si condividono alcune opinioni dimostra una
visione intollerante del dibattito pubblico. Il pluralismo delle
idee non si difende mettendo il bavaglio a chi la pensa
diversamente. Questo ? l’ennesimo bavaglio che si vuole mettere a
chi pone il problema della presenza del radicalismo islamico
nella nostra societ?”, conclude Calligaris.
ACON/COM/aa
111757 MAR 26

