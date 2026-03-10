Close Menu
martedì 10 Marzo 2026
Agenparl Balcani

Berisha incontra il parlamentare tedesco Beyer: “Restiamo impegnati nel progetto di integrazione europea”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Agenparl (AGENPARL) – Roma, 10 Marzo 2026

Il presidente del Partito Democratico albanese, Sali Berisha, ha ricevuto oggi presso la sede del partito Peter Beyer, membro del Bundestag tedesco per la CDU e capo del gruppo Balcani occidentali, attualmente in visita in Albania. L’incontro ha avuto come tema centrale il percorso di integrazione europea del Paese e le sfide interne alla democrazia e al sistema giudiziario albanese.

In una dichiarazione ai media, Berisha ha spiegato di aver aggiornato il parlamentare tedesco sulla situazione politica attuale e sulle prospettive dell’opposizione. “L’ho informato sulle prospettive dell’opposizione sui recenti sviluppi e ho ribadito il nostro impegno nei confronti del progetto di integrazione europea dell’Albania, come l’iniziativa più importante per costruire un futuro migliore per l’Albania e i suoi cittadini”, ha dichiarato Berisha.

Il leader dell’opposizione ha inoltre evidenziato le sfide che il Paese deve affrontare, tra cui la paralisi del sistema giudiziario e l’influenza dei cartelli della droga, legati a livelli di potere elevati, oltre ad altri ostacoli strutturali al progresso nazionale. Berisha ha espresso anche gratitudine a Beyer per il sostegno costante e l’interesse verso l’Albania e il suo popolo.

Peter Beyer ha confermato l’appoggio della Germania a un Partito Democratico forte, sottolineando l’importanza del ruolo di un’opposizione solida per la salute della democrazia albanese. “Abbiamo parlato del processo di integrazione europea dell’Albania, un Paese spesso citato come uno dei principali candidati nel percorso verso l’adesione all’Unione Europea. Tuttavia, dal punto di vista di Berlino, osserviamo anche alcune sfide e recenti sviluppi nel Paese, in particolare per quanto riguarda le questioni relative al sistema giudiziario”, ha dichiarato Beyer.

Il parlamentare tedesco ha lodato il Partito Democratico per la ferma adesione ai valori e ai principi fondamentali, così come per il rispetto dei criteri di Copenaghen, strumenti utili non come pressioni, ma come linee guida costruttive per la società e i cittadini albanesi.

