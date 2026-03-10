Agenzia regionale 204.26 Cordoglio presidente Decaro per scomparsa prof Triggiani

Close Menu
Agenzia regionale 204.26

(AGENPARL) – Tue 10 March 2026
Numero 204.26
Il cordoglio del presidente della Regione Puglia Antonio Decaro
per la scomparsa del prof. Ennio Triggiani
“Con la scomparsa di Ennio Triggiani, la Puglia perde un esponente autorevole e un uomo
appassionato che ha dedicato allo studio, ai suoi studenti e alle istituzioni che ha servito gran parte
della sua vita” – dichiara il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro.
“Il professor Triggiani era un uomo discreto, un politico lungimirante e un professionista stimato da
tutto il mondo dell’Università pugliese. La nostra terra perde un membro della comunità apprezzato
e riconosciuto per meriti e impegno. Alla sua famiglia, ai colleghi e ai suoi studenti giunga il mio
cordoglio e quello della Regione Puglia”.
©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl