Friuli Venezia Giulia

(ARC) Ris.agricole: Fedriga-Zannier, su etichette origine reale dei prodotti

By Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Il governatore e l’assessore hanno incontrato oggi a Trieste
Coldiretti Fvg
Trieste, 9 mar – “La richiesta di Coldiretti di rivedere il
codice doganale ? giusta e risponde a una necessit? che ha gi?
richiamato l’attenzione del Consiglio regionale: l’etichetta deve
attribuire l’origine al Paese dove l’alimento ? stato
effettivamente prodotto e non semplicemente a quello dove ha
subito le ultime lavorazioni, per una questione di trasparenza,
salubrit? e libert? di scelta del consumatore e per tutelare il
sistema sociale che lo produce”.
Lo hanno affermato il governatore Massimiliano Fedriga e
l’assessore regionale alle Risorse agricole Stefano Zannier che
oggi hanno incontrato a Trieste il consiglio allargato di
Coldiretti Fvg, guidato dal presidente Martin Figelj. Un incontro
che ha permesso una ricognizione a tutto campo sui temi del
settore agricolo giudicata “molto utile e positiva” dagli
esponenti regionali.
Fedriga ha confermato la bont? dell’interlocuzione con Coldiretti
Fvg, ricordando l’impegno della Regione nelle misure a sostegno
del comparto, in particolare con lo strumento dei fondi di
rotazione, e nell’adozione di politiche che promuovono la qualit?
specifica dei prodotti regionali. “Siamo aperti e interessati –
ha detto Fedriga – a supportare con azioni di sistema ogni nuova
iniziativa in grado di incidere sui mercati internazionali per
valorizzare l’eccellenza della Dop economy regionale”.
In Friuli Venezia Giulia l’agricoltura conta oltre 12mila imprese
e un valore di produzione che supera 1,3 miliardi di euro e i
prodotti a indicazione geografica sono 26 con 3.400 operatori
coinvolti.
ARC/PPH/al
091838 MAR 26

