(ARC) Donne e cooperazione: Rosolen, non slogan ma politiche concrete

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 Udine, 9 mar – “Il mercato del lavoro ha bisogno di parit?
lungo tutto il percorso di vita e di lavoro. Non si tratta di
creare categorie da proteggere, ma di garantire a tutte e tutti
le stesse opportunit? di accesso, crescita e realizzazione
professionale”.
Lo ha affermato oggi a Udine l’assessore regionale al Lavoro,
formazione, istruzione, ricerca, universit? e famiglia Alessia
Rosolen intervenendo all’evento “Generazioni in dialogo”
organizzato per i dieci anni della Commissione Donne Cooperazione
di Confcooperative Fvg, occasione di confronto sul ruolo
femminile nel mondo del lavoro e dell’impresa cooperativa.
Nel suo intervento l’assessore ha ricordato come il tema del
lavoro femminile e giovanile sia diventato centrale soprattutto
negli ultimi anni. “Fino a non molto tempo fa – ha osservato
Rosolen – genere e generazioni non erano considerate dimensioni
fondamentali nelle politiche del lavoro: il tema demografico non
richiedeva gli investimenti che oggi sono necessari per sostenere
l’occupazione di giovani e donne”.
Secondo l’assessore, le differenze di genere emergono soprattutto
nella fase di ingresso nel mercato del lavoro. “La distanza tra
uomini e donne non nasce nei percorsi di studio, ma quando si
entra nel mondo del lavoro: ? l? che si manifestano
disoccupazione, divari salariali e talvolta forme di
sfruttamento. Per questo le politiche pubbliche devono
intervenire con decisione a sostegno del lavoro”.
Rosolen ha inoltre evidenziato come il dibattito pubblico spesso
si concentri su aspetti simbolici, mentre occorre incidere sulle
condizioni concrete. “Non credo che la forma lessicale, ad
esempio, incida quanto la sostanza del cambiamento. Non ho mai
sentito soffermarsi abbastanza su questioni concrete come il
taglio dello stipendio durante la maternit?: sono queste le
criticit? su cui bisogna intervenire davvero”.
Da qui l’invito a superare una visione assistenziale delle
politiche di genere. “Sono profondamente convinta che vada
rigettata l’idea che le donne debbano essere inserite tra le
categorie da proteggere. Il vero obiettivo ? costruire un sistema
del lavoro che garantisca parit? e opportunit? lungo tutto il
percorso professionale”.
L’assessore ha quindi ricordato l’impegno della Regione Friuli
Venezia Giulia su questi temi. “Il Friuli Venezia Giulia ? oggi
la regione con il gender gap pi? basso a livello nazionale e
