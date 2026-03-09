0309 successo iva zanicchi

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 UFFICIO STAMPA
Grande partecipazione al Gran Galà della Donna: il Teatro Civico gremito di pubblico per celebrare l’8 marzo
La Spezia, 9 marzo 2026 – Grande successo e partecipazione per il Gran Galà della Donna, l’evento organizzato dall’Amministrazione Peracchini al Teatro Civico in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. La serata dell’8 marzo ha visto grande partecipazione e ha coinvolto un pubblico numeroso.
Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il grande entusiasmo e la forte partecipazione vista al Teatro Civico dimostrano quanto la nostra comunità senta il valore di questa ricorrenza. L’ospite d’eccellenza, Iva Zanicchi, ha impreziosito una serata intensa e partecipata, capace di unire spettacolo e riflessione su temi fondamentali come la parità di genere e il rispetto dei diritti delle donne. Giunto alla sua quarta edizione, il Gran Galà della Donna si conferma un appuntamento significativo per la città e un’occasione importante per ribadire l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una cultura del rispetto e nel contrastare ogni forma di discriminazione e violenza”.
Musica, testimonianze, momenti di spettacolo e riflessione si sono alternati sul palco del Teatro Civico, dando vita a una serata intensa ed emozionante, capace di unire intrattenimento e contenuti di grande valore sociale. L’iniziativa ha saputo coinvolgere cittadini di tutte le età, creando un clima di condivisione e partecipazione che ha reso l’evento ancora più significativo.
Ospite d’eccezione della serata è stata Iva Zanicchi, che con la sua presenza e le sue esibizioni hanno dato ulteriore forza al messaggio dell’iniziativa, portando sul palco la propria sensibilità artistica e il proprio impegno nel sensibilizzare sul tema dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere.
Grande apprezzamento ha riscosso anche l’esibizione dei giovani talenti della New Dance Academy, protagonisti di momenti di spettacolo che hanno saputo emozionare il pubblico e valorizzare il talento delle nuove generazioni.
Durante la serata è stato inoltre assegnato il Premio “Città della Spezia”, riconoscimento conferito ad Antonella De Mastri, che si è distinta per il proprio impegno e per il contributo offerto alla comunità, portando lustro alla città. In conclusione i ragazzi dell’Anffas della Spezia si sono esibiti sul palco del Teatro Civico intonando “Si può dare di più”, brano cantato in diretta al Festival di Sanremo.
