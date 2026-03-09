Close Menu
Trending
lunedì 9 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Liguria

0309 successo iva zanicchi

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 9 Marzo 2026

(AGENPARL) – Mon 09 March 2026 UFFICIO STAMPA 
COMUNICATO STAMPA 
Grande partecipazione al Gran Galà della Donna: il Teatro Civico gremito di pubblico per celebrare l’8 marzo
La Spezia, 9 marzo 2026 – Grande successo e partecipazione per il Gran Galà della Donna, l’evento organizzato dall’Amministrazione Peracchini al Teatro Civico in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna. La serata dell’8 marzo ha visto grande partecipazione e ha coinvolto un pubblico numeroso.
Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Il grande entusiasmo e la forte partecipazione vista al Teatro Civico dimostrano quanto la nostra comunità senta il valore di questa ricorrenza. L’ospite d’eccellenza, Iva Zanicchi, ha impreziosito una serata intensa e partecipata, capace di unire spettacolo e riflessione su temi fondamentali come la parità di genere e il rispetto dei diritti delle donne. Giunto alla sua quarta edizione, il Gran Galà della Donna si conferma un appuntamento significativo per la città e un’occasione importante per ribadire l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere una cultura del rispetto e nel contrastare ogni forma di discriminazione e violenza”.
Musica, testimonianze, momenti di spettacolo e riflessione si sono alternati sul palco del Teatro Civico, dando vita a una serata intensa ed emozionante, capace di unire intrattenimento e contenuti di grande valore sociale. L’iniziativa ha saputo coinvolgere cittadini di tutte le età, creando un clima di condivisione e partecipazione che ha reso l’evento ancora più significativo.
Ospite d’eccezione della serata è stata Iva Zanicchi, che con la sua presenza e le sue esibizioni hanno dato ulteriore forza al messaggio dell’iniziativa, portando sul palco la propria sensibilità artistica e il proprio impegno nel sensibilizzare sul tema dei diritti delle donne e del contrasto alla violenza di genere.
Grande apprezzamento ha riscosso anche l’esibizione dei giovani talenti della New Dance Academy, protagonisti di momenti di spettacolo che hanno saputo emozionare il pubblico e valorizzare il talento delle nuove generazioni.
Durante la serata è stato inoltre assegnato il Premio “Città della Spezia”, riconoscimento conferito ad Antonella De Mastri, che si è distinta per il proprio impegno e per il contributo offerto alla comunità, portando lustro alla città. In conclusione i ragazzi dell’Anffas della Spezia si sono esibiti sul palco del Teatro Civico intonando “Si può dare di più”, brano cantato in diretta al Festival di Sanremo.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl