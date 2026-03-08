Referendum: Benigni, “Da Marina Berlusconi un richiamo alto al garantismo e al merito delle riforme”

“La lettera di Marina Berlusconi pubblicata oggi su la Repubblica è un intervento di grande responsabilità civile. In un dibattito spesso avvelenato da contrapposizioni ideologiche, Marina Berlusconi richiama tutti – politica, magistratura e opinione pubblica – a un confronto più alto, fondato sul merito delle riforme e sull’interesse del Paese. Con forza riafferma un principio fondamentale, che è nel DNA del garantismo: una giustizia davvero giusta deve tutelare i diritti dei cittadini, non essere terreno di scontro ideologico. La riforma della giustizia è necessaria per avere un sistema più equilibrato, moderno e vicino ai cittadini. Il referendum sarà l’ultimo passaggio di una battaglia di libertà, iniziata dal nostro Presidente Silvio Berlusconi, che Forza Italia ha portato avanti con determinazione a tutela di tutti i cittadini. A Marina Berlusconi va il ringraziamento per questo intervento autorevole che aiuta a riportare la discussione sui contenuti e sui valori, là dove deve stare”.
Lo dichiara in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.