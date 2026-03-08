Close Menu
Trending
domenica 8 Marzo 2026
Abbonati Login
Abbonati
Motori

Referendum: Benigni, “Da Marina Berlusconi un richiamo alto al garantismo e al merito delle riforme”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 8 Marzo 2026

“La lettera di Marina Berlusconi pubblicata oggi su la Repubblica è un intervento di grande responsabilità civile. In un dibattito spesso avvelenato da contrapposizioni ideologiche, Marina Berlusconi richiama tutti – politica, magistratura e opinione pubblica – a un confronto più alto, fondato sul merito delle riforme e sull’interesse del Paese. Con forza riafferma un principio fondamentale, che è nel DNA del garantismo: una giustizia davvero giusta deve tutelare i diritti dei cittadini, non essere terreno di scontro ideologico. La riforma della giustizia è necessaria per avere un sistema più equilibrato, moderno e vicino ai cittadini. Il referendum sarà l’ultimo passaggio di una battaglia di libertà, iniziata dal nostro Presidente Silvio Berlusconi, che Forza Italia ha portato avanti con determinazione a tutela di tutti i cittadini. A Marina Berlusconi va il ringraziamento per questo intervento autorevole che aiuta a riportare la discussione sui contenuti e sui valori, là dove deve stare”.

Lo dichiara in una nota Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl