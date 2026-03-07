Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti: tutto va bene, usciremo più forti di prima

(AGENPARL) - Roma, 7 Marzo 2026

Il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza lo Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha dichiarato che il Paese sta affrontando le recenti difficoltà con forza e resilienza, grazie alla solidarietà della società e all’efficienza delle istituzioni militari e civili.

Durante la visita a persone ferite nei recenti attacchi Iran contro gli Emirati e altri paesi della regione, il Presidente ha lodato la condotta esemplare della comunità degli Emirati, sia cittadini sia residenti, sottolineando il ruolo cruciale della determinazione collettiva nel mantenere la sicurezza nazionale.

“Sebbene gli Emirati Arabi Uniti siano noti per la loro bellezza e attrattiva, rimangono anche una nazione forte e resiliente, dotata della determinazione necessaria per affrontare le sfide e salvaguardare la sicurezza del popolo”, ha affermato Sua Altezza. Ha aggiunto che il Paese supererà la situazione attuale “e ne uscirà più forte e resiliente”.

Il Presidente ha elogiato il ruolo delle forze armate, delle agenzie di sicurezza e dei team competenti, sottolineando il loro impegno, la prontezza e la dedizione nella protezione del territorio, della popolazione e dei residenti. Ha definito i loro sforzi motivo di orgoglio e apprezzamento.

Sua Altezza ha concluso le dichiarazioni pregando affinché Dio continui a proteggere gli Emirati Arabi Uniti e il loro popolo con onore e sicurezza.