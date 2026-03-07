0307 pubblicazione bando ex lavanderia falcomatà

(AGENPARL) – Sat 07 March 2026 UFFICIO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
Campus universitario, pubblicato il bando per la realizzazione del bar-ristorante nell’ex lavanderia del Falcomatà
La Spezia, 7 marzo 2026 – È stato pubblicato oggi il bando di gara per la ristrutturazione dell’edificio dell’ex lavanderia dell’ex Ospedale militare Falcomatà, destinato a diventare un nuovo bar e punto di ristoro a servizio del Campus Universitario spezzino e del vicino campo sportivo Montagna, con scadenza il 13 di aprile.
