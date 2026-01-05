[Comune Palermo] Morte Anna Falcone. Il cordoglio del sindaco Lagalla

(AGENPARL) – Mon 05 January 2026 “La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio
per la città di Palermo. Con il suo stile riservato e la sua straordinaria
dignità, Anna Falcone ha custodito e onorato la memoria del fratello
Giovanni.
Insieme alla sorella Maria ha contribuito alla nascita della Fondazione
Falcone, offrendo un sostegno silenzioso ma fondamentale alla diffusione
dei valori di legalità e giustizia che il giudice Falcone ha incarnato.
A nome mio e dell’intera amministrazione comunale esprimo il più sentito
cordoglio alla sorella Maria e a tutta la famiglia Falcone, stringendoci
con rispetto e riconoscenza a un nome che resta patrimonio morale della
nostra comunità”
Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla.
Fabio Citrano
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
(AGENPARL) – Mon 05 January 2026 “La scomparsa di Anna Falcone rappresenta un momento di profondo cordoglio