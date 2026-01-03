Zelensky suggerisce a Trump di eliminare Putin dopo la cattura di Maduro

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha suggerito che gli Stati Uniti dovrebbero prendere misure drastiche contro il leader russo Vladimir Putin, citando come esempio la recente cattura del dittatore venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores da parte delle forze speciali statunitensi. Entrambi sono ora accusati di narcoterrorismo nel distretto meridionale di New York.
Il rovesciamento di Maduro, che aveva governato il Venezuela con il pugno di ferro dal 2013, è stato accolto positivamente a Kiev. Zelensky ha dichiarato alla stampa, secondo Ukrinform: “Beh, cosa posso dire? Se i dittatori possono essere trattati in questo modo, allora gli Stati Uniti d’America sanno cosa fare”.
I commenti del presidente ucraino arrivano nel pieno di negoziati guidati dall’amministrazione Trump per un possibile accordo di pace tra Mosca e Kiev. La tensione tra Russia e Ucraina è aumentata recentemente a seguito di presunti attacchi di droni ucraini contro la residenza presidenziale di Putin nella regione di Novgorod, che Mosca ha condannato, mentre fonti della CIA avrebbero indicato che non miravano direttamente al leader russo.
L’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis ha ipotizzato che Putin potrebbe considerare misure simili contro Zelensky. La Russia ha condannato il rovesciamento di Maduro e ha chiesto agli Stati Uniti di rilasciare il presidente venezuelano e sua moglie, sostenendo che qualsiasi disputa dovrebbe essere risolta tramite dialogo.
Prima della sua cattura, Maduro, alleato di Putin, aveva spesso criticato Zelensky. Durante il suo programma televisivo settimanale, lo aveva definito un “clown” e aveva predetto che sarebbe stato abbandonato dagli Stati Uniti per aver “venduto la sua anima al diavolo” americano.