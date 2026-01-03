Close Menu
Trending
sabato 3 Gennaio 2026
Abbonati Login
Abbonati
Gnews

Zelensky suggerisce a Trump di eliminare Putin dopo la cattura di Maduro

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 3 Gennaio 2026

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha suggerito che gli Stati Uniti dovrebbero prendere misure drastiche contro il leader russo Vladimir Putin, citando come esempio la recente cattura del dittatore venezuelano Nicolás Maduro e di sua moglie Cilia Flores da parte delle forze speciali statunitensi. Entrambi sono ora accusati di narcoterrorismo nel distretto meridionale di New York.

Il rovesciamento di Maduro, che aveva governato il Venezuela con il pugno di ferro dal 2013, è stato accolto positivamente a Kiev. Zelensky ha dichiarato alla stampa, secondo Ukrinform: “Beh, cosa posso dire? Se i dittatori possono essere trattati in questo modo, allora gli Stati Uniti d’America sanno cosa fare”.

I commenti del presidente ucraino arrivano nel pieno di negoziati guidati dall’amministrazione Trump per un possibile accordo di pace tra Mosca e Kiev. La tensione tra Russia e Ucraina è aumentata recentemente a seguito di presunti attacchi di droni ucraini contro la residenza presidenziale di Putin nella regione di Novgorod, che Mosca ha condannato, mentre fonti della CIA avrebbero indicato che non miravano direttamente al leader russo.

L’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis ha ipotizzato che Putin potrebbe considerare misure simili contro Zelensky. La Russia ha condannato il rovesciamento di Maduro e ha chiesto agli Stati Uniti di rilasciare il presidente venezuelano e sua moglie, sostenendo che qualsiasi disputa dovrebbe essere risolta tramite dialogo.

Prima della sua cattura, Maduro, alleato di Putin, aveva spesso criticato Zelensky. Durante il suo programma televisivo settimanale, lo aveva definito un “clown” e aveva predetto che sarebbe stato abbandonato dagli Stati Uniti per aver “venduto la sua anima al diavolo” americano.

Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl