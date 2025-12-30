FOTO NOTIZIA – L’atmosfera di Alassio Christmas Town resa ancora più suggestiva dalla Polizia Locale in alta uniforme

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 L’atmosfera di Alassio Christmas Town resa ancora più suggestiva dalla Polizia Locale in alta uniforme
Anche quest’anno, nei giorni di festa, la Polizia Locale di Alassio, durante il proprio servizio quotidiano nella Città del Muretto, si distingue con l’eleganza dell’alta uniforme. Una presenza raffinata e riconoscibile al fianco dei cittadini e dei visitatori, che contribuisce a valorizzare il clima di festa, tra le luci e le iniziative che animano Alassio Christmas Town.
—————–
(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 L’atmosfera di Alassio Christmas Town resa ancora più suggestiva dalla Polizia Locale in alta uniforme