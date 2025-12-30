(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Istituto Tecnico per Geometri Costruzioni, Ambiente, Territorio – Tecnologie del Legno
Liceo Scientifico – Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate – Liceo Quadriennale
Liceo Scientifico Indirizzo Informatico – Liceo Scienze Umane
Istituto Tecnico Agrario Produzioni e Trasformazioni – Viticoltura ed Enologia – Filiera Tecnologico-Professionale 4+2
Corso Serale per Adulti – Convitto annesso I.T. Agrario
COMUNICATO STAMPA
PORTE APERTE AL FUTURO: L’IIS GALILEI-VETRONE TRA ECCELLENZA DIDATTICA E VOCAZIONE
INTERNAZIONALE
Percorsi quadriennali per tutti gli indirizzi, PCTO all’estero e podio provinciale nelle classifiche
Eduscopio: al via gli Open Day di gennaio 2026 e gli incontri dedicati alle famiglie.
Benevento IIS GALILEI VETRONE – Una scuola che non chiude mai, un laboratorio permanente di
innovazione e un trampolino di lancio verso l’Europa. L’IIS Galilei-Vetrone inaugura il nuovo anno
confermandosi punto di riferimento per la formazione sul territorio e presenta la propria offerta
formativa per l’anno scolastico 2026/2027 con un fitto calendario di appuntamenti:
OPEN DAY
Sabato 10 Gennaio 2026 15.00/19.00
Sabato 31 Gennaio 2026 15.00/19.00
Durante queste giornate, sarà possibile visitare i locali dell’istituto, concepiti come spazi di
apprendimento attivo dove la “scuola è sempre aperta” per le attività di laboratorio, permettendo
agli studenti di toccare con mano il sapere pratico e teorico.
– INCONTRI DEDICATI ALLE FAMIGLIE
Per garantire un dialogo diretto e approfondito con i genitori e supportare una scelta consapevole,
l’Istituto ha organizzato due incontri specifici:
Venerdì 9 Gennaio 2026 ore 17,30/18,30: Incontro dedicato alla presentazione del Polo Tecnico.
Venerdì 16 Gennaio 2026 ore 17,30/18,30: Incontro dedicato alla presentazione del Liceo Scientifico.
UNA SCUOLA INTERNAZIONALE E ALL’AVANGUARDIA. Il fiore all’occhiello della nuova offerta
formativa è la possibilità di accedere al percorso quadriennale per tutti gli indirizzi di studio. Una
scelta strategica che allinea il Galilei-Vetrone agli standard europei, permettendo agli studenti di
diplomarsi con un anno di anticipo senza rinunciare alla qualità della preparazione.
Unico sul territorio anche il Liceo Informatico, ottimo percorso per acquisire competenze spendibili
immediatamente nel futuro oltre la scuola.
LICEO SCIENTIFICO GALILEI
Un Liceo che coniuga il sapere della tradizione con le più moderne tecnologie. Tra numeri e poesia,
formule e parole, cresce ogni giorno una scuola che unisce logica e creatività, tradizione e
innovazione. Il Galilei non è solo un liceo: è un laboratorio di idee, dove la scienza incontra
l’umanesimo, e ogni studente è protagonista del proprio percorso. Con laboratori, teatro, ricerca,
sport, coding, esperienze all’estero, cittadinanza attiva e uno sguardo sempre aperto sul mondo, il
nostro liceo forma menti libere, capaci di leggere la realtà con spirito critico e costruire il futuro con
passione. Si coltiva il sapere. Si accende la scintilla.
POLO TECNICO CON ISTITUTO AGRARIO E ISTITUTO CAT (ex geometra)
Nell’Istituto tecnico Agrario la passione per la natura, l’ambiente e l’agricoltura sostenibile diventa
