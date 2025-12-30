[Comunicato da Città Metropolitana di Genova] Istituto Liceti di Rapallo, nuovi lavori in arrivo: approvato un ulteriore intervento da 170 mila euro per la sicurezza e la qualità degli spazi scolastici.

(AGENPARL) – Tue 30 December 2025 Istituto Liceti di Rapallo, nuovi lavori in arrivo: approvato un ulteriore intervento da 170 mila euro per la sicurezza e la qualità degli spazi scolastici.
Genova, 30 dicembre 2025 – Prosegue con continuità e concretezza l’impegno della Città Metropolitana di Genova per il miglioramento degli edifici scolastici del territorio. È stata infatti approvata nei giorni scorsi la determina dirigenziale che dà ufficialmente il via a un nuovo e significativo intervento di manutenzione straordinaria presso l’Istituto Liceti di Rapallo, per un investimento complessivo di 170.000 euro.
I lavori riguarderanno il rifacimento di una porzione della copertura non calpestabile dell’edificio, in particolare delle aree che ospitano auditorium e biblioteca, spazi fondamentali per la vita didattica e culturale della scuola.
L’intervento, finanziato interamente con fondi di bilancio dell’Ente, è stato affidato per un importo di 144.534,82 euro IVA inclusa, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, protezione dagli agenti atmosferici e durabilità delle strutture.
Questo nuovo cantiere rappresenta la naturale prosecuzione del percorso di riqualificazione già avviato nel corso del 2024 e culminato, lo scorso 12 marzo 2025, con l’inaugurazione della palestra completamente rinnovata e con il finanziamento di ulteriori opere sulla copertura dell’ala ovest dell’edificio per 350.000 euro.
Filippo Bruzzone, Consigliere Delegato all’Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di Genova:
«Con questo nuovo investimento continuiamo a prenderci cura in modo concreto delle scuole del nostro territorio. Il Liceti è un punto di riferimento per Rapallo e per il Tigullio, e intervenire su spazi come auditorium e biblioteca significa tutelare non solo un edificio, ma il diritto allo studio, alla cultura e alla sicurezza di centinaia di studenti. Il lavoro avviato negli ultimi mesi dimostra che l’attenzione alle scuole non è fatta di annunci, ma di cantieri, risorse e risultati visibili. Già durante l’incontro con tutti i dirigenti scolastici dello scorso autunno avevamo avviato un percorso di ascolto e condivisione, annunciando un impegno concreto che oggi trova piena realizzazione in questo nuovo intervento.»
Francesco Scriva, Direttore della Direzione Scuole Edilizia e Patrimonio:
«Si tratta di un intervento mirato e strategico sulle coperture dell’edificio, che inizierà con il nuovo anno, e che rafforza il percorso di riqualificazione complessiva dell’istituto e migliora in modo significativo le condizioni di utilizzo degli spazi.»
Con questi nuovi lavori, la Città Metropolitana di Genova conferma una visione chiara: investire sulla scuola significa investire sul futuro del territorio, sulla qualità della vita delle comunità e sulla crescita delle nuove generazioni.
