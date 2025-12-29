(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 *GANGI, UN MURALE DI BUGLISI RACCONTA LO STEMMA STORICO DEL PAESE MADONITA*
*Gangi, **29* *Dicembre** 202**5*
Inaugurato, ieri mattina a Gangi, un murale di Andrea Buglisi che racconta
con un linguaggio contemporaneo lo stemma storico di Gangi. Attraverso la
genialità e i suoi pennelli lo *street artist palermitano,* noto per le sue
opere che uniscono creatività e impegno sociale, ha rappresentato lo stemma
storico del comune di Gangi in un murale dal titolo “Engyon”. Al centro
dell’opera una figura femminile che sembra dialogare con la testa “smontata
e rimontata” di un Minotauro.
Nella descrizione della sua opera Buglisi scrive: “Al centro dell’opera si
impone una figura femminile enigmatica, sospesa tra quiete e
determinazione. La testa del toro – elemento araldico, ma qui trattata come
una scultura geometrica – diventa una presenza ambigua: potrebbe essere la
maschera del Minotauro appena rimossa, che svela finalmente un’identità
nascosta, oppure il trofeo simbolico di una moderna Arianna che ribalta il
mito e sconfigge ciò che un tempo la minacciava. L’opera lascia volutamente
aperto questo bivio interpretativo nel tentativo di ridisegnare il rapporto
tra tradizione e identità, invitando la comunità a confrontarsi con le
proprie origini senza smettere di immaginare le evoluzioni”.
“Raccontare la storia locale attraverso l’arte – ha detto il sindaco
Giuseppe Ferrarello – è anche un modo per rigenerare gli spazi urbani
lasciando un segno indelebile alle nuove generazioni, ringrazio l’artista
per il suo estro e l’istituzione Gianbecchina per aver promosso
l’iniziativa, ma anche tutti coloro che si sono spesi per la realizzazione
di questo capolavoro”.
Alla cerimonia inaugurale erano presenti, assieme al sindaco Giuseppe
Ferrarello e all’artista, Andrea Buglisi, la modella ritratta nel murale
Sara Rizzo, la presidente dell’Istituzione Gianbecchina Rosanna Migliazzo e
l’intero consiglio di amministrazione, la presidente del consiglio comunale
Concetta Quattrocchi, gli assessori Nicola Blando e Mimmo Alfonso e i
consiglieri comunali Carmelo Giunta Valentina Farinella.
*Biografia*
*Andrea Buglisi: Classe 1974 è titolare della cattedra di Discipline
Pittoriche al Liceo Artistico di Palermo. Artista attivo dal 1996, si
occupa principalmente di pittura, con particolare attenzione alle
contaminazioni e ibridazioni con altri media espressivi. Le opere di Andrea
Buglisi sono state presentate in mostre personali e collettive in Italia e
all’estero. Nel 2017 ha progettato e realizzato il carro trionfale per il
393° Festino di Santa Rosalia. Dal 2018, con lo scopo di veicolare messaggi
sociali verso una platea più ampia e trasversale, è attivo nell’ambito
della rigenerazione urbana di quartieri e luoghi a rischio, attraverso
interventi artistici individuali e collettivi di arte pubblica e Street Art
che, a volte investono più facciate di edifici. Per citarne alcuni, il
murales “Fides” in occasione della rassegna “Cartoline da Ballarò” a
Palermo di cui è anche co-curatore, oggi al centro di un documentario
distribuito su piattaforma Netflix e “La porta dei Giganti” nei pressi
dell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo per il quale vince il
prestigioso riconoscimento internazionale “Best of may 2021” secondo
l’autorevole portale Street Art Cities che decreta anche, il dittico urbano
«Controcorrente» fra i 50 murales più belli al mondo nel 2022. Dal 2023
cura la direzione artistica del «Bashke Urban Art» a Piana degli Albanesi
(PA). *
(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 *GANGI, UN MURALE DI BUGLISI RACCONTA LO STEMMA STORICO DEL PAESE MADONITA*