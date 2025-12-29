CAPODANNO IN FAMIGLIA ALL’EUR SITTO LO CHAPITAU DI EVOLITION IL CIRCO DEL FUTURO

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Capodanno in famiglia Roma il futuro festeggia sotto il tendone di EVOLUTION – IL CIRCO DEL FUTURO
Roma si prepara ad accogliere il Capodanno per tutta la famiglia più ritmato, divertente e spettacolare dell’anno. La notte del 31 dicembre l’appuntamento è all’EUR, nell’area dell’Ex Velodromo di via Oceano Pacifico 162, dove va in scena EVOLUTION – Il Circo del Futuro, lo show che sta conquistando pubblico e critica per la sua carica innovativa ed emozionante.
Il countdown partirà alle 21.30 con uno speciale spettacolo di Capodanno, ancora più intenso e coinvolgente, con tutti gli artisti in pista pronti a regalare numeri mozzafiato e momenti di pura adrenalina. Allo scoccare della mezzanotte, riflettori puntati sul brindisi: spumante e calici alzati in pista insieme alla compagnia, per salutare il nuovo anno in un clima di festa, condivisione e magia.
La serata proseguirà fino a tarda notte con musica, animazione e divertimento per tutti. A far ballare il pubblico sarà il DJ set di Mister Aladin, che accompagnerà la notte con il meglio della dance anni ’80 e ’90, trasformando il tendone in una grande festa collettiva. Per tutti i partecipanti sono previsti spumante, panettone, dolci e cotillon, per rendere l’esperienza ancora più speciale.
Più che uno spettacolo circense, EVOLUTION è una esperienza immersiva che supera i confini del circo tradizionale, proiettando gli spettatori in un universo futuristico, dove tecnologia, luci, suoni e acrobazie estreme si fondono in un racconto visivo di grande impatto.
In un’epoca dominata da schermi e mondi virtuali, EVOLUTION ribalta la prospettiva e riporta al centro l’emozione reale, quella vissuta dal vivo. Qui non ci sono avatar o personaggi digitali, ma artisti in carne e ossa che sfidano gravità, equilibrio e limiti fisici con talento, coraggio e determinazione, ricordando che nulla può sostituire l’intensità dell’esperienza diretta.
Un Capodanno diverso, pensato per grandi e piccoli, capace di unire spettacolo, festa e condivisione.
Perché, alla fine, il futuro si festeggia dal vivo. E il modo più emozionante per iniziare il nuovo anno è sotto il tendone di EVOLUTION – Il Circo del Futuro.
(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 Capodanno in famiglia Roma il futuro festeggia sotto il tendone di EVOLUTION – IL CIRCO DEL FUTURO