(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 COMUNICATO STAMPA
BENI COMUNI, ALFONSI: FIRMATO PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA E
RIGENERAZIONE DI VIA PRINCIPE AMEDEO
*Alfonsi: “Con il progetto ‘Amedeo in vert’ per la prima volta una strada
diventa bene comune con un patto mirato ad interventi di abbellimento e di
aggregazione sociale”*
Roma, 29 dicembre 2025 – Per la prima volta una strada della città diventa
un bene comune per azioni di cura condivisa e di valorizzazione come spazio
di partecipazione. È quanto contenuto nel Patto di collaborazione
sottoscritto tra il Dipartimento capitolino Tutela Ambientale e il Comitato
Spontaneo Residenti Via Principe Amedeo, così come disposto
dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma
Capitale.
Con il Patto, della durata di tre anni e rinnovabile, si dà avvio al
progetto pilota ‘Amedeo in vert’ che prevede azioni volte alla
trasformazione di via Principe Amedeo in una ‘strada verde’ con interventi
di cura delle aiuole alla base delle alberature nel tratto compreso tra via
Rattazzi e via Cairoli. Per la rigenerazione del verde e l’abbellimento
della strada sono previste, inoltre, le messe a dimora di nuove alberature
con l’obiettivo di ridurre le isole di calore e l’allestimento di fioriere.
Non solo. Il progetto vuole avere anche un positivo impatto sulla socialità
del quartiere, rendendo la strada luogo di aggregazione con eventi di
carattere sociale, culturale e ambientale mirati alla partecipazione della
cittadinanza e al coinvolgimento degli esercizi commerciali nelle azioni di
cura.
“Con questo patto di collaborazione diamo avvio ad un progetto innovativo
che, per la prima volta, individua una strada come bene comune da curare
per migliorare la qualità ambientale del quartiere e per trasformarlo in
uno spazio di socialità e di azioni partecipate. Stiamo fortemente
promuovendo i patti di collaborazione, scaturiti dal Regolamento sulla
gestione condivisa dei beni comuni di cui Roma si è dotata, nella
convinzione che siano strumenti efficaci di cooperazione tra
l’amministrazione e le realtà associative ispirati ai principi di
sussidiarietà orizzontale. Ai 16 patti già direttamente attivati dal
dipartimento Ambiente sono oltre 20 quelli in fase di definizione con
l’obiettivo di estendere a tutti i quadranti della città progetti di cura
condivisa promuovendo e sostenendo le azioni di cittadinanza attiva mirata
al miglioramento della socialità, dell’ambiente, del decoro e della qualità
della vita”, dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente
e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale.
