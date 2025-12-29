Close Menu
(ACON) EDITORIA. MORETTI (PD): TESTATE ONLINE IGNORATE DAL CENTRODESTRA

Logo (AGENPARL) - Roma, 29 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Mon 29 December 2025 (ACON) Trieste, 29 dic – “Accanto alle testate giornalistiche
considerate tradizionali, come carta stampata e tv, anche quelle
online, nate e cresciute in questi anni in maniera importante,
meritano attenzione da parte delle istituzioni. In una realt?,
quella dell’informazione, profondamente mutata negli anni, nella
quale le testate online locali rappresentano una presenza di cui
tenere conto, la Regione Friuli Venezia Giulia non pu? pensare di
fare finta che questo mondo non esista”. Lo afferma, in una nota,
il capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti dopo
che la Maggioranza ha respinto la proposta di istituire una nuova
linea di finanziamento dedicata alle testate online locali ed un
aumento del capitolo destinato alle emittenti non finanziate dal
Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
“Si tratta di un’occasione persa perch? – spiega Moretti – cos?
come, giustamente, Regione e Stato finanziano secondo le
competenze di legge giornali, radio e tv commerciali e
comunitarie, allo stesso modo troviamo giusto che si tenga conto
anche della presenza sul territorio di testate online che
svolgono una funzione pubblica di informazione, anche rispetto a
quanto accade nelle istituzioni”.
La Regione Lombardia, ricorda ancora Moretti, “ha da anni una
norma in tal senso, secondo un preciso regolamento attuativo. Una
norma del genere anche nel Fvg, che riguarda le testate avente
sede legale e operativa in regione, avrebbe rappresentato un
segnale anche verso una maggiore libert? e autonomia della
stampa, con la quale si toglierebbe la sopravvivenza ordinaria di
tali testate al solo finanziamento di singoli soggetti, siano
essi istituzionali, politici o economici. Pur avendo ignorato la
questione, il tema per? esiste, motivo per cui nei prossimi mesi
riproporremo la norma bocciata nella recente legge di stabilit?”,
conclude la nota.
ACON/COM/aa
290939 DIC 25

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl