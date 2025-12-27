Comunicato Enac: Enac da gennaio lancia primo U-Space europeo nonostante sospensione del progetto Amazon Prime Air in Italia

(AGENPARL) – Sat 27 December 2025 Comunicato Stampa n. 68/2025
Enac da gennaio 2026 lancia il primo U-Space europeo nonostante la
sospensione del progetto Amazon Prime Air in Italia
Roma, 27 dicembre 2025 – L’Enac ha recentemente ricevuto da parte di Amazon la
comunicazione ufficiale di sospensione del progetto Amazon Prime Air di ‘Drone Delivery’
avviato in Italia, presso San Salvo, in Abruzzo, e della relativa certificazione di operatore
LUC (Light UAS Operator Certificate).
L’Ente ha preso atto della inattesa notizia di Amazon che, pur confermando un indiscusso
apprezzamento del proficuo lavoro svolto insieme ad Enac, per motivi di policy aziendale e
come conseguenza delle recenti vicende finanziarie che hanno coinvolto il Gruppo, ha
ritenuto di avviare il lancio delle operazioni commerciali e la richiesta di certificazione
come operatore in un altro Stato membro dell’Unione Europea.
Nonostante la sospensione del progetto, dal 1° gennaio 2026 sarà operativo lo “U-Space
San Salvo”: il primo in Europa. Si tratta di una porzione di spazio aereo in cui si realizza
l’integrazione tra voli con equipaggio e voli con pilota remoto, elemento essenziale per
garantire la piena e sicura operatività dei mezzi unmanned, consentendo attività
sperimentali e operazioni in emergenza.
La sua attivazione, frutto della collaborazione con D-Flight, Enav e il coinvolgimento di 35
realtà territoriali, rappresenta un ulteriore risultato positivo del sistema Italia nella sfida
dell’innovazione dell’aviazione civile, avanzata, sostenibile e intermodale.
