Lazio

PATOLOGIE RETINICHE: AL SAN GIOVANNI ADDOLORATA APPARECCHIATURA DI ULTIMA GENERAZIONE

Roma, 23 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 December 2025
PATOLOGIE RETINICHE: AL SAN GIOVANNI ADDOLORATA APPARECCHIATURA DI ULTIMA GENERAZIONE
Roma, 23 dicembre 2025 – L’Oculistica dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma si dota del BMizar 400 kHz Full-Range SS-OCT TowardPi, una delle tecnologie più avanzate attualmente disponibili per la diagnostica delle patologie retiniche.
La nuova apparecchiatura, allestita presso gli ambulatori del Presidio Britannico, è stata acquistata con fondi aziendali per un importo di 214.000 euro + IVA.
Il nuovo sistema, basato su tecnologia Swept-Source OCT (SS-OCT) ad altissima velocità di acquisizione (400 kHz), produce immagini ad altissima risoluzione con una profondità di scansione superiore, permettendo una visualizzazione completa delle strutture retiniche e coroideali. L’elevata rapidità di acquisizione riduce in modo significativo gli artefatti da movimento, migliorando sia il comfort del paziente sia l’accuratezza diagnostica, anche nei casi clinici più complessi.
La modalità Full-Range permette, inoltre, una ricostruzione tridimensionale estremamente dettagliata e un’analisi estesa anche della periferia retinica, senza l’utilizzo di mezzo di contrasto. Un aspetto di particolare rilievo per la diagnosi precoce e il monitoraggio di numerose patologie, tra cui degenerazione maculare legata all’età, maculopatie diabetiche, patologie vascolari retiniche, malattie ereditarie della retina e disturbi dell’interfaccia vitreo-retinica.
“L’introduzione del BMizar 400 kHz Full-Range SS-OCT TowardPi – spiega il direttore della UOC di Oculistica dell’AO San Giovanni Addolorata, Augusto Pocobelli – rafforza in modo significativo la nostra capacità diagnostica nel campo delle patologie retiniche, consentendo di individuare alterazioni anche in fase molto precoce. Si tratta di un passo importante per migliorare l’efficacia dei percorsi terapeutici e la tutela della funzione visiva dei pazienti”.
L’investimento in questione conferma l’impegno del San Giovanni Addolorata nel promuovere l’innovazione tecnologica per garantire cure sempre più efficaci, sicure e personalizzate. Nello specifico, con questa nuova acquisizione, l’Oculistica dell’Azienda conferma e consolida il proprio ruolo di riferimento nel panorama sanitario romano, laziale e nazionale per quanto riguarda la diagnosi e il trattamento delle patologie retiniche.
Giuseppina Monetini
UFFICIO COMUNICAZIONE E MARKETING
Azienda Ospedaliera Complesso Ospedaliero
San Giovanni Addolorata
Via dell’Amba Aradam, 9
00184 ROMA

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl