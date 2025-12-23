GIUDICE SPORTIVO 19^ GIORNATA 19-20-21-22 DICEMBRE 2025 – Comunicato Campionato 47DIV

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2025

(AGENPARL) – Tue 23 December 2025 COMUNICATO N. 47/DIV – 23 DICEMBRE 2025

47/247

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DEL 19, 20, 21 E 22 DICEMBRE 2025

Si riportano i risultati delle gare disputate il 19, 20, 21, 22 Dicembre 2025

19^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

ALBINOLEFFE

GIANA ERMINIO

L.R. VICENZA

LECCO

NOVARA

PRO PATRIA

PRO VERCELLI

TRENTO

UNION BRESCIA

VIRTUS VERONA

GIRONE B

ALCIONE MILANO

CITTADELLA

TRIESTINA

PERGOLETTESE

OSPITALETTO FRANCIACORTA

RENATE

ARZIGNANO VALCHIAMPO

DOLOMITI BELLUNESI

INTER U23

LUMEZZANE

ASCOLI

CARPI

LIVORNO

PERUGIA

PIANESE

PINETO

SAMBENEDETTESE

TORRES

RIPOSA: RAVENNA

CAMPOBASSO

JUVENTUS NEXT GEN

GUIDONIA MONTECELIO

PONTEDERA

FORLÌ

TERNANA

GUBBIO

VIS PESARO

AREZZO

GIRONE C

AUDACE CERIGNOLA

CASARANO

CATANIA

COSENZA

GIUGLIANO

LATINA

MONOPOLI

SALERNITANA

SIRACUSA

SORRENTO

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

BENEVENTO

TEAM ALTAMURA

ATALANTA U23

CAVESE

CASERTANA

CROTONE

POTENZA

FOGGIA

TRAPANI

AZ PICERNO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A.

Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 Dicembre 2025 ha adottato le deliberazioni che

di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 19, 20, 21, 22 DICEMBRE 2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della diciannovesima giornata di

andata del Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, ASCOLI, AUDACE CERIGNOLA,

CATANIA, GIANA ERMINIO, LECCO, L.R. VICENZA, MONOPOLI, PERUGIA, PONTEDERA,

SALERNITANA, SAMBENEDETTESE, SIRACUSA, TEAM ALTAMURA, TERNANA,

TORRES, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt.

25 e 26 C.G.S.:

– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale

pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ritenuti da

questo Giudice di non particolare gravità;

– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le

circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei

confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori

SOCIETA’

AMMENDA € 2.000,00

LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, trentacinque bombe carta e due

fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti

(in particolare il numero e la natura del materiale pirotecnico esploso) e rilevato

che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

AMMENDA € 1.500,00

LECCO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato;

1. all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco, all’interno

dell’area di rigore della propria squadra così provocando la bruciatura del manto

erboso e la sospensione della gara per un minuto circa, per consentire la relativa

rimozione da parte dei Vigili del Fuoco;

2. all’8° minuto del primo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di

gioco, nell’area di rigore della propria squadra.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13

47/248

comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non

si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto alla bruciatura del manto

erboso e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).

AMMENDA € 1.000,00

ASCOLI

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%), posizionati nel Settore Curva Sud,

intonato, al 1° minuto della gara, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze

dell’Ordine, ripetuto per sei volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato:

1. all’82° minuto della gara, un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,

comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,

rilevato che per la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose e

considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli

organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 600,00

GIUGLIANO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di tre minuti, di cui:

1.due minuti in quanto i suoi tesserati non si presentavano puntualmente nel

tunnel per l’ingresso in campo;

2. un minuto in quanto nella rete era presente un buco che si rendeva necessario

riparare.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate

le modalità complessive dei fatti con particolare riferimento alla misura del ritardo

(r. Arbitrale, r. c.c.).

AMMENDA € 500,00

L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e

per fatti violenti commessi dai suoi tesserati, consistiti nell’avere lanciato, al 50°

minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena sul terreno di gioco,

senza conseguenze.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,

valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate

conseguenze dannose (r. proc. fed.).

TRIESTINA

A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva

Nord A Ospiti, intonato, al 19° minuto del primo tempo e al 23° minuto del secondo

tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto in

entrambe le circostanze per due volte;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti

commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato, prima dell’inizio della gara, un bengala sul terreno di

gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,

comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che per

la condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose, considerato che

47/249

la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli organizzativi attuati

ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 300,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Sud, integranti pericolo

per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, una

bottiglietta di plastica semipiena e un bicchiere di plastica semipieno nel recinto di

gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono

verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex

art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TORRES per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti

violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,

consistiti nell’aver lanciato, al 48° minuto della gara, una bottiglietta di plastica

semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26

C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono

verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex

art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

SIRACUSA per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva

Ovest Anna, intonato all’88° minuto della gara, un coro offensivo e insultante,

ripetuto per circa un minuto nei confronti dei tifosi avversari.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,

comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e

considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 7 GENNAIO 2026

MARZETTI GIUSEPPE

(SAMBENEDETTESE)

per avere, al 39° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa

nei confronti della Quaterna Arbitrale in quanto, si alzava dalla panchina e proferiva frasi

irrispettose ed offensive nei loro confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A

TUTTO IL 30 DICEMBRE 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA

CAMPEDELLI DIEGO

(VIRTUS VERONA)

per avere, al 45° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti

di un tesserato avversario, in quanto, a gioco fermo, pronunciava nei suoi confronti parole

irrispettose e offensive.

47/250

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2,

C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE

CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE

PER CINQUE GIORNI ED EURO 500,00 DI AMMENDA

VRENNA RAFFAELE

(CROTONE)

per avere tenuto una condotta non corretta in quanto, prima dell’inizio della gara, faceva

acceso nell’area spogliatoi nonostante il provvedimento di inibizione in corso di esecuzione

disposizioni di cui all’art. 19 C.G.S.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 19 C.G.S., valutate le

modalità complessive della condotta (inibizione da scontarsi dopo il termine della sanzione in

corso; r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (I INFR)

PUTRIGNANO MATTEO

SERRAGLINI LUCA

(LIVORNO)

(PONTEDERA)

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA

DE LUCIA ALFONSO

(GIUGLIANO)

per avere, al 43° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della

dell’Arbitro e della Quaterna Arbitrale in quanto, in occasione di una revisione FVS, usciva

dall’area tecnica protestando e proferendo frasi irriguardose e offensive nei confronti

dell’Arbitro per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in

occasione di una revisione FVS (panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA

AGOSTINONE GIUSEPPE

(ASCOLI)

per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta:

1. irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale, in quanto protestava platealmente nei suoi

confronti per contestarne l’operato;

2. non corretta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, entrava sul

terreno di gioco e protestava proferendo una frase indirizzata a quest’ultimo.

Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SCOTTO FELICE

(AUDACE CERIGNOLA)

per avere, al 4° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del

IV Ufficiale in quanto protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando ripetutamente

per contestarne l’operato.

47/251

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DI CECCO DOMENICO

(LUMEZZANE)

per avere, all’11° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale in quanto, a gioco fermo, a seguito di una decisione arbitrale, proferiva

parole irrispettose nei loro confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).

MIFTAH MOULAY HICHAM

(PONTEDERA)

per avere, al 52° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

della Quaterna Arbitrale, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire

platealmente nei loro confronti per contestarne l’operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,

valutate le modalità complessive della condotta.

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BOCCHETTI SALVATORE

PROSPERI FABIO

CAPUANO EZIO

(ATALANTA U23)

(CAVESE)

(GIUGLIANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

TOMEI FRANCESCO

LIVERANI FABIO

(ASCOLI)

(TERNANA)

AMMONIZIONE (II INFR)

NISTICO FABIO

(BRA)

AMMONIZIONE (I INFR)

VOLPE GENNARO

(LATINA)

OPERATORI SANITARI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ARNONE SIMONE

(COSENZA)

per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro e del IV Ufficiale in quanto usciva dall’area tecnica e protestava platealmente

proferendo nei loro confronti una frase irrispettosa per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36,

comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMONIZIONE (II INFR)

47/252

CALDORE MARCO

(GIUGLIANO)

per avere, al 47° minuto del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di

ammonizione, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto proferiva

una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale,

supplemento r. Arbitrale).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

OLIVIERI EDOARDO

(FOGGIA)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei

confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria

sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità

complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico

dell’avversario.

ALFIERI VINCENZO

(SAMBENEDETTESE)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti

dell’Arbitro, in quanto gli si avvicina proferendo parole irriguardose nei suoi confronti per

contestarne l’operato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e

36, comma 1, lett. a) C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

VALLOCCHIA ANDREA

(TERNANA)

per avere, al 27° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei

confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria

sproporzionata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GALLEA BEIDI FRANCESCO

NOVELLA MATTIA

BATTISTA NAZARENO

(LUMEZZANE)

(POTENZA)

(SAMBENEDETTESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIANCI PIETRO

MAIORINO PASQUALE

CELESIA CHRISTIAN

ROCCHI GABRIELE

LUNETTA GABRIEL ANTONIO

PAZIENZA ORAZIO MARCO

SIGNORINI ANDREA

MARCHESI FEDERICO

PAGHERA FABRIZIO

MEGELAITIS LINAS

D’ANDREA FILIPPO

BALESTRERO DAVIDE

ZARPELLON LEONARDO

(AREZZO)

(AZ PICERNO)

(CAMPOBASSO)

(CASERTANA)

(CATANIA)

(FOGGIA)

(GUBBIO)

(LIVORNO)

(LUMEZZANE)

(PERUGIA)

(PINETO)

(UNION BRESCIA)

(VIRTUS VERONA)

47/253

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

VANO MICHELE

(CASERTANA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RAVASIO MARIO

ALAGNA MANUEL

GUIEBRE ABDOUL RAZAK

PUGLIESE SAMUEL

CHIRICO’ COSIMO

CIONEK THIAGO RANGEL

ZUNNO MARCO

MORELLI GABRIELE

MANETTI GIULIO

LAMESTA ALESSANDRO

DI BITONTO ALESSANDRO

COSTA FILIPPO

IMPUTATO ANTONIO

TIRELLI MATTIA

IENCO SIMONE

GOLEMIC VLADIMIR

CRIMI MARCO

POLI FABRIZIO

CARRIERO GIUSEPPE MATTIA

(AREZZO)

(ASCOLI)

(ASCOLI)

(AZ PICERNO)

(CASARANO)

(CAVESE)

(CROTONE)

(FOGGIA)

(FORLÌ)

(GIANA ERMINIO)

(GUBBIO)

(L.R. VICENZA)

(MONOPOLI)

(MONOPOLI)

(PINETO)

(SALERNITANA)

(TEAM ALTAMURA)

(TEAM ALTAMURA)

(TRAPANI)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

ROSSINI MATTEO

CALABRESE BERNARDO

(CARPI)

(LATINA)

AMMONIZIONE (VII INFR)

QUAINI ALESSANDRO

(CATANIA)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LEONETTI VITO

TOSCANO MARCO

SAPORETTI LORENZO

DE ROSA ROBERTO

ERRICO ANDREA

VONA EDOARDO

SPEDALIERI JONATHAN ANDREA

DI NOIA GIOVANNI

(CAMPOBASSO)

(CASERTANA)

(FORLÌ)

(GIUGLIANO)

(GUIDONIA MONTECELIO)

(PONTEDERA)

(RENATE)

(TRAPANI)

AMMONIZIONE (III INFR)

CHIERICHETTI PAOLO

GIGLI NICOLO

VANNUCCHI GIANMARCO

MAGNAGHI SIMONE

PIERACCINI SIMONE

(ALCIONE MILANO)

(AREZZO)

(BENEVENTO)

(CAMPOBASSO)

(CATANIA)

47/254

DIAW DAVIDE DJILY

CARGNELUTTI RICCARDO

OLONISAKIN TAIWO HAMID

TAVANTI MATTIA

COLOMBARA MATTEO

PREZIOSO MARIO FRANCESCO

ALEXIOU CHRISTOS

BOVO LEONARDO

PORRO MATTIA

PERALTA DIEGO

BASSO GIANMARCO

SINN LUKAS

FRARE DOMENICO

FAGGI FILIPPO

ALIATA TOMMASO

RENELUS BERTONY

COMI GIANMARIO

FERRARIS ANDREA

VILLA LUCA

PARIGINI VITTORIO

IDDA RICCARDO

MERCADANTE MARIO

BOVE DAVIDE

VEZZONI FRANCO ORLANDO

(CITTADELLA)

(CROTONE)

(DOLOMITI BELLUNESI)

(DOLOMITI BELLUNESI)

(GIANA ERMINIO)

(GIUGLIANO)

(INTER U23)

(INTER U23)

(LATINA)

(LIVORNO)

(NOVARA)

(OSPITALETTO FRANCIACORTA)

(PINETO)

(PONTEDERA)

(PRO PATRIA)

(PRO PATRIA)

(PRO VERCELLI)

(SALERNITANA)

(SALERNITANA)

(SIRACUSA)

(TORRES)

(TORRES)

(VIS PESARO)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

MANDELLI ANDREA

MURONI MATTIA

PIROLA FILIPPO

COMI PIETRO

SIMONETTI PIER LUIGI

LA MARCA MATTIA

TUZZA STEFANO

BIFULCO ALFREDO

CRISTALLO CLAUDIO

FALCINELLI DIEGO

CANNAVO KEVIN

RIZZO FRANCESCO

TOMMASINI CHRISTIAN

MAZUR PATRYK

VITERITTI ORLANDO

AGYEMANG GIUSEPPE

DELL’ERBA DAVIDE

CERRETTI CRISTIAN

CUCCHIETTI TOMMASO

RUIZ GIRALDO PASQUALE

SBAFFO ALESSANDRO

GUADAGNI GIUSEPPE

PETTINARI STEFANO

MASTINU GIUSEPPE

STABILE DAVIDE PIO

(ALBINOLEFFE)

(ALCIONE MILANO)

(ALCIONE MILANO)

(ATALANTA U23)

(BENEVENTO)

(BRA)

(BRA)

(CAMPOBASSO)

(CAMPOBASSO)

(CITTADELLA)

(COSENZA)

(FOGGIA)

(GUBBIO)

(JUVENTUS NEXT GEN)

(MONOPOLI)

(NOVARA)

(NOVARA)

(PONTEDERA)

(POTENZA)

(RENATE)

(SAMBENEDETTESE)

(SIRACUSA)

(TERNANA)

(TORRES)

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

47/255

HEINZ JONAS

FELLA GIUSEPPE

BUNINO CRISTIAN

CASOLARI FEDERICO

FLORENZI ALDO

NJAMBE MOUSSADJA

RE CECCONI GABRIELE

PANATTONI MATTEO

CANNAVARO ADRIAN

PADALINO ANDREA

FABRIZI LUCA

GAGLIARDI LORENZO

ORFEI ALESSANDRO

BA RACINE

BERNABEO SIMONE

BOLSIUS DON JOSE’ HENRICUS

PESCHETOLA LORENZO

D’ALTERIO FRANCESCO PIO

MARTELLA BRUNO

FISCHNALLER MANUEL

GATTI CHRISTIAN

(CASERTANA)

(CAVESE)

(CITTADELLA)

(CITTADELLA)

(COSENZA)

(GIUGLIANO)

(INTER U23)

(LIVORNO)

(NOVARA)

(PERGOLETTESE)

(PIANESE)

(PINETO)

(PRO PATRIA)

(SIRACUSA)

(SORRENTO)

(SORRENTO)

(TEAM ALTAMURA)

(TERNANA)

(TERNANA)

(TRAPANI)

(VIRTUS VERONA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni

assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere

presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente

attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente

link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,

dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

– addebito su conto campionato;

– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 23 Dicembre 2025

IL PRESIDENTE

Matteo Marani

47/256