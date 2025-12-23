Close Menu
COVID, COLUCCI (M5S): "DA CONSULTA PIETRA TOMBALE SU TEORIE CONTRO VACCINI E GREEN PASS"

(AGENPARL) - Roma, 23 Dicembre 2025

COVID, COLUCCI (M5S): "DA CONSULTA PIETRA TOMBALE SU TEORIE CONTRO VACCINI E GREEN PASS"
Roma, 23 dic. – “La sentenza della Corte Costituzionale che definisce infondate le questioni di legittimità costituzionali in merito alle disposizioni previste durante la pandemia rappresentano la pietra tombale sulle teorie anti-vax e anti-Green Pass. Secondo l’interpretazione della Corte era legittima, dunque, la disposizione con la quale veniva richiesto il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Di conseguenza, era anche legittimo, in caso di mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione adeguata, che lo stesso fosse considerato assente ingiustificato e che quindi non avesse diritto alla retribuzione. Si trattava, del resto, di misure tese a tutelare i più fragili e la salute pubblica, a contenere il carico ospedaliero, a ridurre la circolazione del virus. Altrettanto importante il passaggio della Consulta in cui, citando le conclusioni dell’AIFA e dell’ISS sulla sicurezza dei vaccini contro il Covid, sottolinea che ‘la maggior parte delle reazioni avverse ai vaccini sono non gravi’ e che ‘le reazioni avverse gravi hanno una frequenza da rara a molto rara e non configurano un rischio tale da superare i benefici della vaccinazione’. Una sentenza, insomma, che ristabilisce la piena legittimità ed efficacia delle misure straordinarie adottate per combattere la peggior minaccia alla salute dei cittadini che il nostro Paese abbia mai conosciuto”. Lo scrive in una nota Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle e Capogruppo M5S nella Commissione d’inchiesta sul Covid.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle

