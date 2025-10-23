Close Menu
Trending
giovedì 23 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Lombardia

Legge Finanziaria: il Comune di Monza conta sulla conferma delle risorse già stanziate per il prolungamento di M5 – COMUNICATO STAMPA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne
Legge Finanziaria: il Comune di Monza conta sulla conferma
delle risorse già stanziate per il prolungamento di M5
Pilotto: “Attendiamo i decreti attuativi necessari per la pubblicazione del bando”
Monza, 23 ottobre 2025. Mentre nelle ultime ore vengono diffuse informazioni provenienti da Roma circa possibili definanziamenti in materia di trasporto pubblico, a Monza il Sindaco Paolo Pilotto segue l’evolversi della situazione, convinto che gli accordi già raggiunti tra Ministero dei Trasporti, Regione Lombardia, Comuni di Milano, Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo e Monza possano presto trovare attuazione.
Dopo i decreti attuativi che saranno presto formalizzati dal Ministero sarà possibile, infatti, pubblicare il bando di gara per rendere operativo il progetto già approvato e per programmare l’inizio dei lavori: delle 11 fermate complessive che costituiscono il prolungamento – tutte confermate nei documenti progettuali – ben 7 attraversano la città di Monza.
Pilotto ricorda che proprio la collaborazione fruttuosa tra tutti gli Enti coinvolti ha portato Monza “a un passo dal raggiungere un risultato che cittadini e imprese attendono da oltre venti anni”.
“Sono certo – aggiunge Paolo Pilotto – che il prolungamento di M5 resti un obiettivo comune e condiviso da tutti i livelli di governo che riconoscono il ruolo strategico di questa infrastruttura, in grado di collegare tra loro due tra le Province più densamente popolate del Paese”:

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl