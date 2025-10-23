Legge Finanziaria: il Comune di Monza conta sulla conferma delle risorse già stanziate per il prolungamento di M5 – COMUNICATO STAMPA

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Servizio Comunicazione istituzionale e relazioni esterne
Legge Finanziaria: il Comune di Monza conta sulla conferma
delle risorse già stanziate per il prolungamento di M5
Pilotto: “Attendiamo i decreti attuativi necessari per la pubblicazione del bando”
Monza, 23 ottobre 2025. Mentre nelle ultime ore vengono diffuse informazioni provenienti da Roma circa possibili definanziamenti in materia di trasporto pubblico, a Monza il Sindaco Paolo Pilotto segue l’evolversi della situazione, convinto che gli accordi già raggiunti tra Ministero dei Trasporti, Regione Lombardia, Comuni di Milano, Sesto San Giovanni Cinisello Balsamo e Monza possano presto trovare attuazione.
Dopo i decreti attuativi che saranno presto formalizzati dal Ministero sarà possibile, infatti, pubblicare il bando di gara per rendere operativo il progetto già approvato e per programmare l’inizio dei lavori: delle 11 fermate complessive che costituiscono il prolungamento – tutte confermate nei documenti progettuali – ben 7 attraversano la città di Monza.
Pilotto ricorda che proprio la collaborazione fruttuosa tra tutti gli Enti coinvolti ha portato Monza “a un passo dal raggiungere un risultato che cittadini e imprese attendono da oltre venti anni”.
“Sono certo – aggiunge Paolo Pilotto – che il prolungamento di M5 resti un obiettivo comune e condiviso da tutti i livelli di governo che riconoscono il ruolo strategico di questa infrastruttura, in grado di collegare tra loro due tra le Province più densamente popolate del Paese”:
