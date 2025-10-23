Close Menu
giovedì 23 Ottobre 2025
Piemonte

Abbonamenti stagione teatrale: da sabato al via le prevendite

(AGENPARL) - Roma, 23 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Thu 23 October 2025 Abbonamenti stagione teatrale: da sabato al via le prevendite
Salle 8.30 alle 17.30 presso l’Ufficio cultura di palazzo Taffini, accesso libero
Si apre sabato 25 ottobre la prevendita degli abbonamenti per la stagione teatrale 2025/2026 del Milanollo, presentata la scorsa settimana.
L’acquisto è possibile dalle 8.30 alle 17.30 presso l’Ufficio cultura di palazzo Taffini (via Sant’Andrea 53) con orario continuato ed accesso libero.
Vi è la possibilità anche di acquistare gli abbonamenti online su http://www.vivaticket.it, con diritto di prevendita.
Da mercoledì 5 novembre prenderà invece il via la vendita dei biglietti per i singoli spettacoli.

