(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 AFFITTI BREVI. CARAMANNA (FDI): ASPETTIAMO TESTO DEFINITIVO, SENSIBILITA’ GOVERNO SU PRIMA CASA PROPRIETA’ E’ MOLTO ALTA
“Si sta parlando soltanto di una bozza, quindi non abbiamo nulla di concreto, aspettiamo di leggere il testo definitivo e poi decideremo con il resto della maggioranza come procedere. Come Fratelli d’Italia fino ad oggi abbiamo sempre sostenuto gli affitti brevi, li abbiamo normati a livello nazionale con il Ministero del Turismo, attraverso il CIN. Abbiamo fatto una scelta molto chiara, che è quella di non limitare ma di regolamentare gli affitti brevi. Noi siamo per la tutela dei gestori, per la tutela della proprietà privata e ovviamente anche della prima casa. Per quanto riguarda la parte della fiscalità ovviamente dal secondo appartamento al quarto la tassazione sulla cedolare resterebbe al 26 per cento. In questa bozza infatti si parla solo della prima casa. Aspetteremo il testo definitivo nei prossimi giorni e ovviamente anche a livello parlamentare faremo una scelta con il resto della maggioranza. La sensibilità di questo governo, soprattutto rispetto alla prima casa e alla proprietà privata, è una sensibilità molto alta. Sappiamo benissimo qual è il valore della casa di proprietà in Italia e qual è il suo valore aggiunto per ogni famiglia”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del dipartimento Turismo del partito, ospite della trasmissione ‘Italia No Limits’ sul Giornale Radio.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
