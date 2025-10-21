Close Menu
Trending
martedì 21 Ottobre 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

AFFITTI BREVI. CARAMANNA (FDI): ASPETTIAMO TESTO DEFINITIVO, SENSIBILITA’ GOVERNO SU PRIMA CASA PROPRIETA’ E’ MOLTO ALTA

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 21 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Tue 21 October 2025 AFFITTI BREVI. CARAMANNA (FDI): ASPETTIAMO TESTO DEFINITIVO, SENSIBILITA’ GOVERNO SU PRIMA CASA PROPRIETA’ E’ MOLTO ALTA
“Si sta parlando soltanto di una bozza, quindi non abbiamo nulla di concreto, aspettiamo di leggere il testo definitivo e poi decideremo con il resto della maggioranza come procedere. Come Fratelli d’Italia fino ad oggi abbiamo sempre sostenuto gli affitti brevi, li abbiamo normati a livello nazionale con il Ministero del Turismo, attraverso il CIN. Abbiamo fatto una scelta molto chiara, che è quella di non limitare ma di regolamentare gli affitti brevi. Noi siamo per la tutela dei gestori, per la tutela della proprietà privata e ovviamente anche della prima casa. Per quanto riguarda la parte della fiscalità ovviamente dal secondo appartamento al quarto la tassazione sulla cedolare resterebbe al 26 per cento. In questa bozza infatti si parla solo della prima casa. Aspetteremo il testo definitivo nei prossimi giorni e ovviamente anche a livello parlamentare faremo una scelta con il resto della maggioranza. La sensibilità di questo governo, soprattutto rispetto alla prima casa e alla proprietà privata, è una sensibilità molto alta. Sappiamo benissimo qual è il valore della casa di proprietà in Italia e qual è il suo valore aggiunto per ogni famiglia”. Lo ha dichiarato il deputato di Fratelli d’Italia Gianluca Caramanna, responsabile nazionale del dipartimento Turismo del partito, ospite della trasmissione ‘Italia No Limits’ sul Giornale Radio.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl