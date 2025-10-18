(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 MANOVRA, GUBITOSA (M5S): “MISERA E SENZA CORAGGIO, GOVERNO INCAPACE O IN MALAFEDE”
Roma, 18 ott. – “Io definisco questa manovra misera, perché avrà un impatto zero sulla crescita del 2026, una manovra già venduta alle agenzie di rating, per utilizzare le parole di Giorgetti, una manovra nata già morta. Se non per il settore della Difesa che come sempre ci guadagna, visto che il governo aumenta in tre anni le risorse per le armi di mezzo punto di Pil, con una spesa aggiuntiva cumulata di quasi 23 miliardi, mentre il paradosso è che il Mef annuncia solo 7 miliardi nel triennio per la sanità. Una manovra da soli 18 miliardi, la più povera dal 2014 a oggi. Sono stati timidi, non hanno avuto coraggio, hanno fatto quadrare i conti per farsi promuovere dalle agenzie di rating. Ma il bacio in fronte dalle agenzie di rating non significa essere stati bravi, se ci arrivi perché metti solo 18 miliardi e poi hai il problema dei salari o dei lavoratori che non possono più andare in pensione. Noi dobbiamo arrivare ad avere i giudizi positivi delle agenzie di rating perché il Paese cresce. Noi, per aumentare le buste paga dei dipendenti, proponiamo innanzi tutto il salario minimo per chi applica contratti sotto i 9 euro lordi all’ora; per chi è sopra la soglia, invece, i soldi li deve mettere lo Stato. Non è possibile che oggi un imprenditore, per pagare uno stipendio al dipendente, debba pagarne due allo Stato. Bisogna intervenire sulla decontribuzione, come abbiamo fatto quando eravamo al governo. Se hai solo 18 miliardi perché non hai coraggio di tassare le banche e firmi piani di riarmo miliardari, vuol dire che il governo è incapace o addirittura in malafede”. Lo dichiara Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, ospite di SkyTg24.
