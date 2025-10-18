Close Menu
sabato 18 Ottobre 2025
Comunicato stampa – Sventato furto in negozio denunciato un giovane cittadino straniero 18.10.2025.docx

Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 POLIZIA DI STATO
Salerno,18 ottobre 2025
Sventato furto in negozio: la Polizia di Stato denuncia un giovane cittadino straniero
Nella sera del 17 ottobre scorso gli agenti della Squadra Volante dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno, nel corso dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Salerno e finalizzati al contrasto dei fenomeni predatori, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 23 anni per il reato di tentato furto.
Durante il pattugliamento di Corso Vittorio Emanuele, un equipaggio della Volante ha notato un ragazzo extracomunitario che tentava di dileguarsi mentre una commessa urlava chiedendo di restituire un giubbino al negozio. Lo straniero è stato prontamente bloccato e trovato in possesso del giubbotto, del valore di 119 euro, che indossava ancora con il dispositivo antitaccheggio fissato.
Poiché privo di documenti d’identità, l’uomo è stato condotto presso gli Uffici per le formalità di rito, dove è stato foto-segnalato e deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per il reato di tentato furto e contestualmente è stato avviato l’iter amministrativo presso l’Ufficio Immigrazione.

