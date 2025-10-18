Close Menu
sabato 18 Ottobre 2025
Infrastrutture

+++AGGIORNAMENTO+++ LOMBARDIA, ANAS: SS 671 “DELLA VAL SERIANA” IN PROVINCIA DI BERGAMO

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 18 Ottobre 2025

(AGENPARL) – Sat 18 October 2025 +++AGGIORNAMENTO+++
Ripristinata la circolazione lungo la SS671 Della Val Seriana
Da: ANAS – Ufficio Stampa
Inviato: sabato 18 ottobre 2025 11:30
Oggetto: LOMBARDIA, ANAS: PER INCIDENTE, TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA SS 671 “DELLA VAL SERIANA” IN PROVINCIA DI BERGAMO
LOMBARDIA, ANAS: PER INCIDENTE, TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA SS 671 “DELLA VAL SERIANA” IN PROVINCIA DI BERGAMO
Milano, 18 ottobre 2025
La SS 671 “Della Val Seriana” è temporaneamente interdetta al traffico, a Pradalunga in provincia di Bergamo, all’altezza del km 9, a causa di un incidente.
Nel sinistro – sulle cui cause sono in corso accertamenti – sono rimasti coinvolti tre veicoli e due persone sono rimaste ferite.
Il traffico viene deviato su viabilità locale.
Sul posto sono intervenute le squadre del 118, Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.
Ufficio Stampa
Direzione Comunicazione
Via Monzambano, 10 – 00185 Roma

