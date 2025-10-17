(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Ordinanza del sindaco, riapre il centro comunale di raccolta “Usa e Jetta” di via Goldoni
Lo Fazio: “I cittadini collaborino”. Brignone: “Presto le foto trappole, sarà tolleranza zero”
Il sindaco, Aurelio Lo Fazio, ha firmato l’ordinanza che dispone la riapertura da mercoledì 22 ottobre del centro comunale di raccolta “Usa e Jetta” di via Goldoni, chiuso con ordinanza della Commissione straordinaria nell’ottobre del 2024.
Il Comune aveva partecipato al bando della Regione Lazio “Potenziamento e innovazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani” dal quale però è stato escluso e su cui ha presentato ricorso. Nel frattempo è stato ottenuto un finanziamento di Città Metropolitana di Roma Capitale per la messa in sicurezza del Centro Comunale di Raccolta, da utilizzare in via prioritaria su Via Goldoni, ritenuto per dimensioni quello più adatto a supplire alle carenze del servizio e alle difficoltà gestionali generate dalla chiusura.
In questi mesi c’è stato l’adeguamento e da mercoledì sarà riaperto. Per il centro di via della Campana, invece, si attende la definizione del ricorso. Nel frattempo, sarà interrotta la raccolta straordinaria sul territorio denominata “L’isola vicino a te” che in questo periodo ha cercato di supplire alla chiusura dei centri. Restano confermate, invece, le giornate ecologiche programmate per sabato 25 ottobre (via Cipriani, Padiglione), sabato 22 novembre (Piazzale della Stazione, Lavinio) e sabato 13 dicembre (Piazza Roma, Villa Claudia)“Siamo riusciti in questo breve periodo e grazie a Città Metropolitana a riaprire uno dei centri – dice il sindaco, Aurelio Lo Fazio – va un plauso agli uffici per il lavoro svolto, adesso confidiamo nella collaborazione dei cittadini. Molti ci hanno chiesto quando riaprissero i centri, adesso possiamo rispondere per il primo e spero che a breve riusciremo anche con il secondo”.
“È stata una corsa contro il tempo – dice l’assessore all’ambiente, Luca Brignone – abbiamo sopperito in parte con l’isola vicino a te, ma ora che è riaperto uno dei centri sospendiamo il servizio. Ringrazio gli uffici e l’Aet per il percorso fatto finora, da questo momento sarà tolleranza zero per chi scambia il territorio per una discarica, anche grazie alle foto trappole che stiamo installando”.
L’ordinanza dispone:
•Alla Società AMBI.EN.TE S.p.A di effettuare prima del 22 ottobre p.v. il ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, il ripristino dei parapetti in rete keller, il ripristino del manto stradale e quanto altro occorra ai fini di garantire igiene, decoro e sicurezza al CCR di via Goldoni;
•Alla Società AMBI.EN.TE S.p.A di provvedere allo smaltimento dei reflui di piazzale, nelle more della riattivazione dell’impianto di trattamento delle acque di percolato,
•Alla Società AMBI.EN.TE S.p.A. di Gestire il CCR di via Goldoni secondo quanto stabilito dal vigente regolamento
GLI ORARI
Il centro “Usa e Jetta” di via Goldoni sarà aperto
Dall’1 ottobre al 31 marzo: dal lunedì al sabato dalle 8 alle 18; La domenica dalle 8 alle 13
Dall’1 aprile al 30 settembre: dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 19 lato;
Il centro di via della Campana, invece, sarà aperto solo il sabato dalle 8 alle 18 e la domenica dalle 8 alle 13.
Anzio, 17 ottobre 2025
