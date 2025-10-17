(ARC) Sicurezza: Roberti, via a bando per associazioni Forze ordine e d’arma

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Saranno ammessi a finanziamento interventi per valorizzare la
memoria storica e per diffondere la cultura della legalit?
Trieste, 17 ott – “Con il nuovo bando destinato alle
associazioni combattentistiche e d’arma, delle Forze dell’ordine,
dei Forestali, dei Vigili del fuoco e della Polizia locale
mettiamo finalmente ordine a un sistema che fino ad oggi si
reggeva su contributi puntuali: ora abbiamo una legge quadro che
consente alla Regione di finanziare in modo strutturato le
numerose attivit? promosse da queste realt? e amplia in maniera
rilevante la platea dei soggetti che possono ottenere i
finanziamenti. ? un modo concreto per riconoscere e sostenere il
prezioso ruolo da loro svolto, contribuire a mantenere viva la
memoria storica del territorio e promuovere valori fondamentali
come la legalit?, il senso civico e l’attaccamento alle
istituzioni”.
? quanto detto dall’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo
Roberti che, presentando i dettagli del bando approvato dalla
Giunta la scorsa settimana, ha evidenziato come “accanto ai
grandi eventi organizzati da queste associazioni, c’? un’attivit?
costante a beneficio delle comunit?, dalla presenza alle
cerimonie fino all’impegno nella tutela e manutenzione dei
monumenti, per i quali sono previsti finanziamenti specifici. In
questo modo diamo una risposta importante e concreta al sistema e
al territorio”.
“Oltre a rappresentare un’opportunit? concreta per valorizzare
luoghi, cimeli e testimonianze che custodiscono la storia del
Friuli Venezia Giulia, il bando offre alle associazioni
l’opportunit? di dialogare con le nuove generazioni attraverso
progetti educativi nelle scuole. Un impegno che rafforza il
legame tra comunit? e istituzioni, rendendo pi? solido il tessuto
sociale della nostra regione”.
La misura mette a disposizione per il 2025 una dotazione
complessiva di 972mila euro, suddivisa tra spese correnti
(350mila euro) e investimenti (622mila euro). Il bando finanzia
un ampio ventaglio di attivit?: dall’organizzazione di raduni,
cerimonie, mostre e convegni dedicati alla storia del Friuli
Venezia Giulia e al contributo delle Forze armate e dell’ordine,
fino al restauro di cimeli e beni storici da esporre in musei o
eventi pubblici. Sono inoltre previste misure specifiche per il
recupero e la manutenzione di monumenti, lapidi e cippi
commemorativi, la costruzione di una geografia memoriale del
territorio e la valorizzazione di materiale documentale,
prestando particolare attenzione al coinvolgimento delle giovani
generazioni, attraverso iniziative di educazione civica e
percorsi nelle scuole.
Possono accedere al contributo le associazioni costituite da
almeno un anno, senza fini di lucro, regolarmente funzionanti e
impegnate in attivit? coerenti con i propri statuti, con
l’esclusione di quelle che abbiano promosso azioni di
negazionismo rispetto a eventi storici come l’Olocausto, le Foibe
e l’Esodo. Ogni associazione pu? presentare al massimo due
domande di contributo: una per le spese correnti e una per gli
investimenti. I contributi, concessi fino al 100% della spesa
ammissibile, variano da 3mila a 10mila euro per le spese correnti
(elevabile a 15mila per associazioni capofila) e da 10mila a
70mila euro per gli investimenti (elevabili a 85mila per
associazioni capofila), con possibilit? di importi maggiori per
le associazioni capofila.
Le domande, corredate della documentazione richiesta, dovranno
essere presentate esclusivamente via Pec all’indirizzo
L’istruttoria delle domande di contributo ? svolta secondo
l’ordine cronologico di ricevimento delle domande e la
rendicontazione delle spese dovr? essere completata entro il 30
giugno 2026.
Tutte le informazioni dettagliate in merito al bando e la
relativa modulistica sono consultabili attraverso il sito web
della Regione(ibit.ly/PYW_O).
