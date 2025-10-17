(ARC) Fvg/Usa: Bini a Washington, manifatturiero e turismo chiavi preziose

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 Trieste, 17 ott – “Il settore manifatturiero del Friuli Venezia
Giulia e la sua offerta turistica sono due chiavi preziose per
rafforzare la collaborazione ben incardinata della nostra regione
con importanti aree degli Stati Uniti, gi? concretizzatasi in
maniera incisiva in particolare con la Virginia”.
Lo ha affermato l’assessore regionale alle Attivit? produttive e
al Turismo Sergio Emidio Bini alla platea della “Italy-Us Tech
Business and Investment Matching Initiative” riunita nella sede
dell’Ambasciata italiana a Washington, nell’ambito della missione
istituzionale in corso in questi giorni.
“L’accordo bilaterale siglato un anno fa tra il governatore
Massimiliano Fedriga e il governatore della Virginia Glenn
Youngkin – ha rilevato Bini – ? stato un forte acceleratore delle
relazioni al punto che i possibili timori legati alle politiche
dei dazi non hanno interrotto il percorso comune e non hanno
scalfito la voglia di mettere insieme competenze e business in
particolare nella sicurezza, cybersicurezza, ingegneria dei
materiali, scienze della vita e industria 4.0”.
“Il Friuli Venezia Giulia – ha osservato l’assessore – ? una
regione piccola ma spiccatamente innovativa sotto il profilo
della produzione industriale e dei servizi e per questo si ?
potuta proporre con ottimo riscontro agli interlocutori
statunitensi. Sappiamo anche che ci sono anche enormi margini per
ampliare la ricettivit? turistica Usa nella nostra terra, per la
straordinaria ricchezza di paesaggi, culture, tradizioni e lingue
in forza della quale ci sentiamo unici”.
All’incontro erano presenti il ministro del Turismo Daniela
Santanch? e il segretario al Commercio dello Stato della Virginia
Juan Pablo Segura.
L’assessore ha evidenziato, infine, l’importanza e il significato
proattivo della compenetrazione italo-statunitense: “Matching ?
un termine intraducibile che vuol dire incontrarsi e combaciare,
diventare complementari: quando i legami si stringono cos?
fortemente il business diventa fluido e la crescita ? win-win;
siamo sicuri che questa sinergia continuer? a dare molti frutti”.
