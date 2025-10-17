(ACON) UNIVERSIT TERZA ET. BORDIN A LATISANA: PRESIDIO CULTURALE ATTIVO

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 (ACON) Latisana, 17 ott – Polifunzionale al completo per
l’inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 dell’Universit?
della terza et? Vinicio Galasso di Latisana-Bassa Friulana
Occidentale, che quest’anno celebra anche il decimo anniversario
dalla sua autonomia. Un traguardo importante per una realt? che,
nata come sede distaccata, ha saputo diventare punto di
riferimento culturale per un ampio territorio, grazie alla
dedizione di volontari, docenti e amministratori locali.
A portare i saluti del Consiglio regionale del Fvg ? stato il
presidente Mauro Bordin insieme alla collega Maddalena Spagnolo.
Bordin ha voluto sottolineare il valore dell’esperienza formativa
dell’Ute che ha definito “un esempio virtuoso di come la cultura
non abbia et?”.
“L’Universit? della terza et? rappresenta un luogo prezioso dove
si coltivano curiosit?, relazioni e cittadinanza attiva. ? un
presidio culturale – ha continuato Bordin facendo i complimenti
alla presidente del sodalizio, Daniela Di Giusto – che rafforza
il tessuto delle nostre comunit?, soprattutto nei territori pi?
piccoli, dove il valore dello stare insieme si traduce anche in
formazione continua. Il Consiglio regionale sostiene con
convinzione realt? come questa perch? crede nel diritto alla
conoscenza lungo tutto l’arco della vita. La sentita
partecipazione di oggi dimostra quanto sia importante offrire
spazi di confronto e crescita per tutte le generazioni”.
Il nuovo anno accademico dell’Ute V. Galasso propone un ricco
calendario di corsi tra cultura generale, lingue, informatica,
musica, benessere, arti applicate e visite guidate. Una proposta
pensata per favorire l’apprendimento permanente, la
socializzazione e la partecipazione attiva, in una logica
intergenerazionale.
Tra gli intervenuti, oltre al vicesindaco Ezio Simonin anche
diversi altri amministratori di Latisana e dei Comuni del
territorio, a testimonianza della vicinanza delle istituzioni a
un’iniziativa che rappresenta un punto di forza per la comunit?
locale.
