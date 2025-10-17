Acerbo (Prc): solidarietà a Sigfrido Ranucci

(AGENPARL) – Fri 17 October 2025 L’esplosione dell’auto di Sigfrido Ranucci avrebbe potuto avere conseguenze
mortali.
Di fronte a questo attentato
non si può tacere il fatto incontrovertibile che il governo, la destra e i
vertici della RAI hanno condotto una campagna incessante contro un
giornalista e una redazione considerati scomodi. La campagna di
intimidazione e delegittimazione di Ranucci e di Report è segno
dell’insofferenza verso il pluralismo e l’informazione libera. Il
giornalismo di inchiesta non è gradito ai poteri forti e a quelli eversivi
e criminali. Invece di proteggere Report si è cercato di metterlo a tacere.
Questo attentato è un attacco non solo alla libertà di informazione ma
anche alle alle istituzioni democratiche perché Ranucci è un giornalista
del servizio pubblico e rappresenta il servizio pubblico. Quindi siamo di
fronte a un attacco alla democrazia.
Massima solidarietà a Sigfrido Ranucci, alla sua famiglia e alla redazione
di Report.
Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione
Comunista
