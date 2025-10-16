Close Menu
GIUSTIZIA, M5S: SEPARAZIONE CARRIERE GIUDICATA MALE ALL’ESTERO, ENORME PASSO INDIETRO PER ITALIA

(AGENPARL) - Roma, 16 Ottobre 2025

ROMA, 16 ott. – “L’appello lanciato dalle 92 associazioni di toghe riunite nel mondo nell’Associazione Internazionale dei Magistrati (IAJ) affinché il Senato non approvi la Separazione delle Carriere, di cui dà notizia oggi il Fatto Quotidiano, conferma due aspetti fondamentali: quel provvedimento non migliora l’efficienza della Giustizia nell’interesse dei cittadini, mette a rischio l’indipendenza della magistratura dalla politica e altera l’equilibrio tra i poteri indebolendo quello giudiziario; in secondo luogo, conferma che l’Italia dovrebbe tenersi stretto il suo modello creato brillantemente dai costituenti, che in tanti all’estero ci invidiano, lavorando per migliorarlo eliminando difetti e inefficienze, anzichè guardare a modelli stranieri in cui il potere giudiziario è a vario titolo sotto l’influenza della politica. La risoluzione dell’IAJ conferma che lo stravolgimento della Costituzione firmato Meloni-Nordio sarebbe un enorme passo indietro per l’Italia. Il perchè venga compiuto è presto detto, basta domandarsi ‘cui prodest’? A firmarlo è il governo che più di tutti ha attaccato frontalmente la magistratura, superando persino Berlusconi. E’ il ministro della Giustizia che subito dopo essere stato scudato con l’immunità dalla Camera, si è permesso di deridere il Tribunale dei ministri. E’ chiaro che quella legge è una vendetta di una parte politica e che punta a ostacolare il potere giudiziario laddove può applicare il controllo di legalità verso alcuni potenti”.
Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.
