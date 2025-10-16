Comunicato locali ex stazione ferroviaria Cesano Maderno

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 COMUNICATO STAMPA
Cesano Maderno, 16 ottobre 2025
Ex stazione ferroviaria: l’affidamento degli spazi al CodebriGli spazi della Vecchia Stazione di Corso Libertà saranno conferiti in comodato all’Azienda Speciale Consortile “Codebri”, realtà di riferimento nel settore dei servizi alla persona, della formazione professionale e dell’orientamento al lavoro. La concessione avviene in applicazione della normativa vigente, che consente all’Amministrazione Comunale di affidare direttamente beni o servizi pubblici a soggetti da essa partecipati.
Scaduta la concessione alla Cooperativa sociale Solaris Lavoro e Ambiente, che aveva anche seguito l’importante intervento di riqualificazione dello stabile, gli spazi dell’ex stazione ferroviaria vengono affidati al Codebri che porterà avanti attività destinate a scopi sociali e istituzionali coerentemente con quanto concordato con Ferrovienord, proprietaria dello stabile, nell’atto di comodato al Comune.
La deliberazione della Giunta Comunale dà mandato al "Consorzio Desio Brianza" di attuare una coprogettazione che lo veda come capofila di un partenariato in grado di fare dell'ex stazione uno spazio di inclusione e inserimento socio-lavorativo delle persone disabili, oltre che di partecipazione della comunità cittadina: un punto di attrazione per progetti, persone e reti che rafforzino l'immagine di Cesano Maderno come comunità attiva e capace di mettere al centro la persona.
Il Codebri, come gli altri Enti del Terzo Settore partner della coprogettazione, potranno sviluppare negli spazi di corso Libertà anche propri servizi ed attività, nonché laboratori ed iniziative previste sul territorio dell’Ambito offrendo ai cittadini Cesanesi l’opportunità di fruirne “a Km 0”.
Ci sarà sempre la possibilità per le realtà pubbliche e private che ne faranno richiesta di affittare gli spazi per iniziative, eventi sociali, culturali e percorsi di formazione.
Tra le finalità del progetto vi è una novità voluta e introdotta dall’Amministrazione Comunale, quella di offrire un riparo confortevole nell’ex stazione ai cittadini che sono in attesa al passaggio a livello, nelle more della realizzazione del sovrappasso ciclopedonale.
Sostenibilità economica: la gestione degli spazi e i costi dei progetti dovranno essere finanziati reinvestendo gli utili delle eventuali attività commerciali implementate negli spazi di corso Libertà o attraverso la partecipazione a bandi pubblici.
