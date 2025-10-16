(ARC) Scontri Udine: Roberti, gravit inaudita dichiarazioni Di Lenardo

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Trieste, 16 ott – “Trovo di una gravit? inaudita le
dichiarazioni del consigliere comunale Di Lenardo all’indomani
degli scontri avvenuti a Udine al termine del corteo Pro Pal.
L’atteggiamento irresponsabile da parte di esponenti di sinistra
che continuano, nonostante tutto, a coccolare la piazza violenta,
sta raggiungendo livelli non pi? accettabili. Dopo aver
fortemente voluto una manifestazione a rischio, accogliendo nelle
loro fila personaggi facinorosi, hanno dapprima minimizzato
l’accaduto circoscrivendolo a una minoranza che nulla ha a che
fare con i manifestanti, per poi attaccare istituzioni fino ad
arrivare ad accusare le Forze dell’ordine e il Prefetto che
avrebbe autorizzato l’utilizzo di armi vietate. Non servono
chiss? quali competenze per sapere che i lacrimogeni sono quelli
espressamente consentiti per il mantenimento dell’ordine
pubblico”.
Cos? l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, che
ha aggiunto: “Il fatto che parole del genere giungano da chi
siede nei banchi della maggioranza del Consiglio comunale di una
citt? capoluogo ? imbarazzante. Mi auguro che il consigliere Di
Lenardo si scusi con le Forze dell’ordine e, anzi, le ringrazi
per aver usato quei lacrimogeni pur di non arrivare al contatto
fisico, che avrebbe portato a conseguenze ben pi? gravi”.
ARC/PAU/al
161755 OTT 25
(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 Trieste, 16 ott – “Trovo di una gravit? inaudita le