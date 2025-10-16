(ARC) Eventi: Zilli, Cristicchi d voce a memoria e identit regionali

(AGENPARL) – Thu 16 October 2025 L’assessore a Gemona allo spettacolo “Trieste 1954”. “Il grande
teatro anche nelle piccole comunit?”
Pordenone, 16 ott – “Siamo riconoscenti e ringraziamo Simone
Cristicchi per il forte legame che continua a dimostrare con le
terre e le vicende del Friuli Venezia Giulia, un legame fatto di
memoria, di rispetto e di sensibilit? artistica. Attraverso i
suoi spettacoli, come Orcolat ’76 dedicato alla tragedia del
terremoto friulano, e oggi con Trieste 1954, ci restituisce con
forza e poesia pagine fondamentali, a volte dimenticate o poco
conosciute, della nostra storia e della nostra identit?”.
Cos? l’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli,
intervenuta questa sera al Teatro Sociale di Gemona del Friuli –
alla presenza del sindaco Roberto Revelant – in occasione dello
spettacolo Trieste 1954, nuova produzione del Teatro Stabile del
Friuli Venezia Giulia con testo e interpretazione di Simone
Cristicchi, scritto con Simona Orlando, per la regia di Paolo
Valerio e le musiche originali di Valter Sivilotti.
Trieste 1954 ripercorre, tra parole, musica e immagini d’archivio
della Rai FVG, il cammino della citt? giuliana verso il
ricongiungimento all’Italia, avvenuto il 26 ottobre 1954. Dopo
Gemona, lo spettacolo sar? replicato domani a Cividale del Friuli
e sabato 18 ottobre a Tolmezzo, nell’ambito della tourn?e
promossa dal Circuito Ert.
“? importante – ha aggiunto Zilli – che il grande teatro arrivi
anche nei centri pi? piccoli, tra le comunit? che sono state
protagoniste delle storie raccontate. Portare spettacoli di tale
spessore artistico e umano in teatri come quello di Gemona
significa riconoscere il valore del territorio e delle sue genti.
? un messaggio culturale e civile importante”.
L’assessore ha voluto ancora sottolineare la profondit? degli
spettacoli ideati da Cristicchi. “Trieste ha potuto festeggiare
davvero la fine della Seconda guerra mondiale solo nel ’54 con il
ritorno all’Italia; il merito di Cristicchi ? proprio quello di
farci riscoprire, con umanit? e profondit?, ci? che resta inciso
nella memoria dei popoli. Cos? come accadde – ha ricordato Zilli
– con Orcolat ’76, un’opera che tocc? il cuore dei friulani il 15
settembre 2016 quando il Duomo di Gemona accolse la prima
nazionale dello spettacolo per il 40. anniversario della tragedia
del terremoto, realizzata raccogliendo testimonianze e ricordi
veri tra la gente e trasformandoli in un racconto collettivo che
ancora oggi emoziona e ispira”.
