(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 SCUOLA, ALOISIO (M5S): DL INADEGUATO, MISURE EMERGENZIALI CHE SPOSTANO PROBLEMI
ROMA, 15 ott. – “Questo decreto-legge è inadeguato perchè contiene misure non supportate da un’adeguata valutazione sperimentale, in cui si evidenziano rischi concreti per la solidità delle carriere del personale docente e, soprattutto, una gestione del precariato che non risolve ma annacqua il problema. Ci aspettavamo investimenti strutturali e non solo misure emergenziali, così come era auspicabile un rilancio della contrattazione collettiva capace di restituire dignità economica e professionale al nostro personale, nonché una valorizzazione del corpo docente senza scorciatoie dettate da logiche di risparmio. Inoltre, il testo inquadra l’esame di Stato alla stregua di una raccolta di punteggi astratti, laddove dovrebbe essere valorizzato come una tappa educativa capace di segnare una sintesi e una valorizzazione delle competenze acquisite, delle esperienze vissute, della crescita personale e critica di ciascuno studente. Ancora, non possiamo accettare misure che sanzionino chi esprime dissenso in forma civile e legittima: la scuola non deve essere solo luogo di trasmissione di conoscenze ma un luogo di formazione civica e di cittadinanza attiva. Quanto poi alla proroga delle supplenze fino al 2027/2028, è stata presentata come una soluzione rapida a una criticità annosa. Invece, faccio notare che il rischio è quello di cronicizzare il problema. Alla scuola serve ben altro: bisogna riportare il livello della spesa pubblica per istruzione vicino alle medie europee, potenziare l’edilizia e la sicurezza. Urge una riforma capace di aumentare i salari, valorizzare le esperienze, promuovere la formazione continua, migliorare i percorsi di abilitazione e stabilizzare i vincitori di concorso”.
Lo ha detto la senatrice M5S Vincenza Aloisio nella dichiarazione di voto sul decreto legge per le misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026.
—————–
Ufficio Stampa Parlamento
Movimento 5 Stelle
(AGENPARL) – Wed 15 October 2025 SCUOLA, ALOISIO (M5S): DL INADEGUATO, MISURE EMERGENZIALI CHE SPOSTANO PROBLEMI